Посол Німеччини про новий безпековий лад у Європі, важливість України та терміни вступу в ЄС

Борис Руге – новий посол Німеччини в Україні, який розпочав роботу в серпні.

Утім, українська тематика для нього – не нова. Донедавна Руге був топпосадовцем НАТО – помічником генсека з політичних і безпекових питань. Це, по суті, третя позиція у цивільній ієрархії Альянсу. І звісно ж – він щільно опікувався Україною і підтримував її зближення з Альянсом.

Але зараз Руге говорить від імені Берліна.

І коли він в інтерв’ю "Європейській правді" каже, що Німеччина підтримує вступ України до НАТО – то це чітка німецька позиція. Але ще чіткішими і детальнішими є його заяви про вступ України до ЄС. Це та багато іншого – у першому інтерв’ю посла на посаді.

Ми пропонуємо вам відео як оригінальне, англійською мовою, так і з українським озвучуванням.

Ширший текстовий виклад розмови – в матеріалі Посол Німеччини: Ми знайдемо, як допомогти Києву отримати прийнятний результат переговорів з РФ. Далі – основні його тези.

Російська Федерація жодного разу за останні чотири з половиною роки не вела переговори серйозно. Вони завжди наполягали на своїх базових вимогах, які по суті означають капітуляцію України. А це – не переговори.

Тому до справжніх переговорів ми ще не підійшли. Ще побачимо, яким буде їхній формат.

В атаках на землі Росія не має успіху. Лінія фронту відносно стабільна.

Росія не вступає у військовий конфлікт із НАТО, але розширює межі своїх гібридних атак на нас. Росія діє так, щоб не досягти порогу військового нападу. Ми маємо знайти, як цьому протидіяти.

Україна вже не лише отримувач нашої допомоги. Ви стали важливою складовою спільної оборони Європи. І нам також потрібно, щоб Україна, з її збройними силами та її досвідом сучасної війни, стала частиною нашої системи оборони.

Адже амбіції агресивної імперіалістичної Росії виходять за межі України.

Україна – дуже важливий, стратегічний партнер Німеччини.

Ми розуміємо важливість України для європейської безпеки та як важливого економічного гравця.

Україна – дійсно велика країна, яка опинилася в епіцентрі найбільшої війни в Європі з 1945 року.

Результат цієї війни визначить майбутній безпековий порядок у Європі.

На мою думку, безпекова структура Європи буде побудована навколо НАТО. Я не знаю, коли саме Україна стане повноправним членом НАТО, але Німеччина хоче якомога більшого зближення України і Альянсу. Бо насправді ви вже є частиною нашої колективної оборони.

Ми переконані, що частиною нового безпекового порядку має стати суверенна, незалежна, демократична Україна, яка зможе продовжити рух до Євросоюзу і у підсумку стане членом ЄС, а також членом НАТО. Майбутнє України – у НАТО, ми вже кілька років тому це погодили.

За останні місяці ми вже побачили, як зросли безпекові загрози. Що ж, переживемо і це! Я маю дбати про безпеку дипломатів, але ми абсолютно чітко вирішили: ми залишаємося тут.

Ви не знайдете в ЄС уряд, який підтримує членство України в Євросоюзі більш активно, ніж це робить Німеччина.

Важливо, щоб люди у вашій країні відчували, що це – досяжна мета. Що можливість стати членом Європейського Союзу в розумні терміни – реальна.

Ви демонструєте реальні кроки у боротьбі з корупцією, і це надзвичайно важливо. У Німеччині можливо обґрунтувати потребу підтримки України, лише коли є антикорупційна система, якій довіряють і яка переслідує тих, хто зловживає коштами в особистих цілях.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Посол Німеччини: Ми знайдемо, як допомогти Києву отримати прийнятний результат переговорів з РФ.