Посол Германии о новой системе безопасности в Европе, важности Украины и сроках вступления в ЕС

Борис Руге – новый посол Германии в Украине, приступивший к работе в августе.

Впрочем, украинская тематика для него – не новинка. До недавнего времени Руге занимал высокий пост в НАТО – помощника генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам безопасности. Это, по сути, третья позиция в гражданской иерархии Альянса. И, конечно же, он уделял большое внимание Украине и поддерживал ее сближение с Альянсом.

Но сейчас Руге выступает от имени Берлина.

И когда он в интервью "Европейской правде" говорит, что Германия поддерживает вступление Украины в НАТО, – это четкая позиция Германии. Но еще более четкими и подробными являются его заявления о вступлении Украины в ЕС. Об этом и о многом другом – в первом интервью посла на новой должности.

Мы предлагаем вам видео как в оригинале, на английском языке, так и с украинским озвучиванием.

Более подробное текстовое изложение беседы – в материале Посол Германии: Мы найдем способ помочь Киеву добиться приемлемого результата переговоров с РФ. Далее – основные его тезисы.

Российская Федерация ни разу за последние четыре с половиной года не вела переговоры всерьёз. Они всегда настаивали на своих основных требованиях, которые по сути означают капитуляцию Украины. А это – не переговоры.

Поэтому к настоящим переговорам мы ещё не подошли. Ещё посмотрим, каким будет их формат.

В наземных атаках Россия не добивается успеха. Линия фронта относительно стабильна.

Россия не вступает в военный конфликт с НАТО, но расширяет границы своих гибридных атак на нас. Россия действует так, чтобы не переступить порог военного нападения. Мы должны найти способ противодействовать этому.

Украина уже не просто получатель нашей помощи. Вы стали важной составляющей общей обороны Европы. И нам также нужно, чтобы Украина, с её вооружёнными силами и её опытом современной войны, стала частью нашей системы обороны.

Ведь амбиции агрессивной империалистической России выходят за пределы Украины.

Украина – очень важный, стратегический партнёр Германии.

Мы понимаем важность Украины для европейской безопасности и её роль в качестве значимого экономического игрока.

Украина – действительно большая страна, оказавшаяся в эпицентре крупнейшей войны в Европе с 1945 года.

Исход этой войны определит будущий порядок безопасности в Европе.

На мой взгляд, структура безопасности Европы будет построена вокруг НАТО. Я не знаю, когда именно Украина станет полноправным членом НАТО, но Германия стремится к максимально тесному сближению Украины и Альянса. Ведь на самом деле вы уже являетесь частью нашей коллективной обороны.

Мы убеждены, что частью нового порядка безопасности должна стать суверенная, независимая, демократическая Украина, которая сможет продолжить движение в сторону Евросоюза и в итоге станет членом ЕС, а также членом НАТО. Будущее Украины – в НАТО, мы уже несколько лет назад это согласовали.

За последние месяцы мы уже стали свидетелями усиления угроз безопасности. Что ж, переживем и это! Я должен заботиться о безопасности дипломатов, но мы абсолютно четко решили: мы остаемся здесь.

Вы не найдёте в ЕС правительство, которое поддерживает членство Украины в Евросоюзе более активно, чем это делает Германия.

Важно, чтобы люди в вашей стране чувствовали, что это – достижимая цель. Что возможность стать членом Европейского Союза в разумные сроки – реальна.

Вы демонстрируете реальные шаги в борьбе с коррупцией, и это чрезвычайно важно. В Германии можно обосновать необходимость поддержки Украины только при наличии антикоррупционной системы, которой доверяют и которая преследует тех, кто злоупотребляет средствами в личных целях.

Полное интервью – в материале Посол Германии: Мы найдем способ помочь Киеву добиться приемлемого результата переговоров с РФ.