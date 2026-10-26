На виборах президента Болгарії підрахували 99% бюлетенів

У Болгарії в другому турі президентських виборів, що пройдуть у неділю, 1 листопада, змагатимуться Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Про це пише БТА, передає "Європейська правда".

За результатами опрацювання 98,99% протоколів дільничних виборчих комісій, Йотова набрала 34,699% голосів, а Гюров – 31,984%.

Таким чином, розрив між двома лідерами президентських перегонів становить близько 2,72 відсоткового пункту.

Як зазначається, за конституцією країни, щоб кандидат у президенти був обраний у першому турі, він повинен набрати понад половину дійсних голосів, а у виборах має взяти участь більше як половина виборців, які мають право голосу.

Якщо жоден із кандидатів не буде обраний, протягом семи днів проводяться нові вибори, у яких беруть участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

Зазначимо, Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління Румена Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році.

У разі її перемоги, як писала "ЄвроПравда", можна очікувати повного контролю виконавчої та законодавчої гілок влади в Болгарії силами Радева.

Гюров своєю чергою – колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра з великим досвідом в економіці. За часів своєї короткої каденції він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною, а також у парі з головним комісаром МВС Георгі Кандевим реалізував в країні найпрозоріші парламентські вибори за останні роки.

Гюров активно критикує владу, коли та робить антиукраїнські дії або підриває єдність ЄС та підтримує РФ.

Більше читайте у статті: Майже союзник Кремля: як вибори у Болгарії можуть зміцнити владу проросійського Радева.