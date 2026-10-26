На президентских выборах в Болгарии подсчитано 99% бюллетеней

В Болгарии во втором туре президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 1 ноября, будут соперничать Илияна Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

Об этом пишет БТА, передает "Европейская правда".

По результатам обработки 98,99% протоколов участковых избирательных комиссий, Йотова набрала 34,699% голосов, а Гюров – 31,984%.

Таким образом, разрыв между двумя лидерами президентской гонки составляет около 2,72 процентных пункта.

Как отмечается, согласно конституции страны, чтобы кандидат в президенты был избран в первом туре, он должен набрать более половины действительных голосов, а в выборах должна принять участие более половины избирателей, имеющих право голоса.

Если ни один из кандидатов не будет избран, в течение семи дней проводятся новые выборы, в которых участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Отметим, что Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления Румена Радева. Она была его вице-президентом еще с первого срока в 2017 году.

В случае ее победы, как писала "ЕвроПравда", можно ожидать полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти в Болгарии со стороны Радева.

Гюров в свою очередь – бывший исполняющий обязанности премьер-министра с большим опытом в экономике. Во время своего короткого пребывания в должности он подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной, а также совместно с главным комиссаром МВД Георгием Кандевым провел в стране самые прозрачные парламентские выборы за последние годы.

Гюров активно критикует власть, когда та предпринимает антиукраинские действия, подрывает единство ЕС или поддерживает РФ.

Подробнее читайте в статье: Почти союзник Кремля: как выборы в Болгарии могут укрепить власть пророссийского Радева.