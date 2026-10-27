Як чехи стали на захист незалежних медіа і що їм загрожує

Досить дивно ухвалювати закони о пів на п’яту ранку, та ще й в суботу. Проте саме в цей час 24 жовтня керівна коаліція у Чехії терміново обговорила та проголосувала у першому читанні за законопроєкт, що змінює принципи фінансування суспільних мовників: Чеського телебачення (ČT) та Чеського радіо (ČRo).

Це рішення викликало масове обурення чехів. Уряд Андрея Бабіша звинувачують у намірі взяти суспільних мовників під свій контроль.

Вже наступного дня після скандального голосування 24 жовтня у центрі Праги пройшов багатотисячний мітинг проти цього законопроєкту. Протестувальників було так багато, що вони вщент заповнили Староміську площу.

І спротив шириться.

Про те, чому ця ініціатива так збурила чехів і чому коаліції так важливо "проштовхнути" її за будь-яку ціну, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Помста, що збурила Чехію: як уряд бере під контроль суспільне мовлення та чи вийде його зупинити. Далі – стислий її виклад.

Що ж це за урядова ініціатива, яка викликала таку гостру реакцію чехів?

Наразі діяльність мовників у Чехії фінансується за рахунок спеціальних концесійних зборів, які сплачують власники телевізорів та спеціальних додатків у смартфонах. Щомісячна сума внеску становить 150 крон (314 грн) для телебачення та 55 крон (115 грн) – для радіо.

Партія Бабіша ANO вже давно обіцяла скасувати ці платежі, забезпечивши фінансування мовників з держбюджету. Аналогічну позицію займає й інший коаліційний учасник – ультраправа SPD спікера парламенту Томіо Окамури.

Однак третій учасник коаліції – партія "Автомобілісти" – навпаки йшла на вибори з обіцянками захистити фінансову незалежність мовників.

Щоправда, зрештою "Автомобілісти" підтримали законопроєкт.

Проте обурення суспільства викликало не лише сама ініціатива (зрештою, у багатьох країнах ЄС суспільні мовники фінансують саме з держбюджету і це не є проблемою), як те, як саме коаліція стала просувати цю ініціативу.

Законопроєкт було винесено без попередніх обговорень на регламентному комітеті, а при обговоренні в парламентській залі опозиції не дали можливість скористатися правом на паузу. Саме по собі це не є порушенням, проте вважається "поганими манерами". Такої практики не було у чеському парламенті з 1990-х років.

Ну і "вишенька на торті" – голосування о 4:36 ранку.

Зміна джерел фінансування суспільних мовників була однією з передвиборчих обіцянок прем’єра Бабіша. Проте чому в коаліції вирішили саме зараз дати старт прийняттю суперечливого закону, причому у прискореній формі?

Офіційне пояснення – щоб встигнути схвалити ініціативу до ухвалення держбюджету на наступний рік і прописати там відповідне фінансування.

Проте це пояснення не витримує критики.

Коаліції доведеться ще голосувати за цей законопроєкт в цілому, а потім – ще двічі.

Можлива причина полягає у провалі керівної коаліції на недавніх місцевих та сенатських виборах. Як вважається, таким чином чехи відреагували на те, що Бабіш не виконує свої попередні передвиборчі обіцянки – і голова уряду вирішив оперативно виправитися.

А суспільні мовники були обрані саме тому, що прем’єр покладає на них істотну частку провини за свій недавній провал. І тому хоче якнайшвидше взяти їх під свій контроль.

Це також і ключова причина того, чому питання стало таким важливим для чехів.

Проти урядового законопроєкту вже виступило чимало відомих чехів.

Попри це, Андрей Бабіш не збирається відступати.

А відповідно, напруга у Чехії зростатиме.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Помста, що збурила Чехію: як уряд бере під контроль суспільне мовлення та чи вийде його зупинити.