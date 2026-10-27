Как чехи встали на защиту независимых СМИ и что им грозит

Довольно странно принимать законы в половине пятого утра, да ещё и в субботу. Однако именно в это время 24 октября правящая коалиция в Чехии в срочном порядке обсудила и проголосовала в первом чтении за законопроект, изменяющий принципы финансирования общественных вещателей: Чешского телевидения (ČT) и Чешского радио (ČRo).

Это решение вызвало массовое возмущение чехов. Правительство Андрея Бабиша обвиняют в намерении взять общественные вещательные компании под свой контроль.

Уже на следующий день после скандального голосования 24 октября в центре Праги прошел многотысячный митинг против этого законопроекта. Протестующих было так много, что они полностью заполнили Староместскую площадь.

И сопротивление растет.

О том, почему эта инициатива так возмутила чехов и почему коалиции так важно "протолкнуть" её любой ценой, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Месть, возмутившая Чехию: как власть берет под контроль общественное вещание и удастся ли это остановить. Далее – краткое изложение статьи.

Что же это за правительственная инициатива, вызвавшая столь острую реакцию чехов?

В настоящее время деятельность вещательных компаний в Чехии финансируется за счёт специальных концессионных сборов, которые уплачивают владельцы телевизоров и специальных приложений на смартфонах. Ежемесячная сумма взноса составляет 150 крон (314 грн) для телевидения и 55 крон (115 грн) – для радио.

Партия Бабиша ANO уже давно обещала отменить эти платежи, обеспечив финансирование вещательных компаний из госбюджета. Аналогичную позицию занимает и другой участник коалиции – ультраправая SPD спикера парламента Томио Окамуры.

Однако третий участник коалиции – партия "Автомобилисты" – наоборот шла на выборы с обещаниями защитить финансовую независимость вещателей.

Правда, в конечном итоге "Автомобилисты" поддержали законопроект.

Однако возмущение общества вызвала не только сама инициатива (в конце концов, во многих странах ЕС общественные вещатели финансируются именно из госбюджета, и это не является проблемой), но и то, как именно коалиция стала продвигать эту инициативу.

Законопроект был вынесен без предварительных обсуждений в регламентном комитете, а при обсуждении в парламентском зале оппозиции не дали возможности воспользоваться правом на паузу. Само по себе это не является нарушением, однако считается "плохими манерами". Такой практики не было в чешском парламенте с 1990-х годов.

Ну и "вишенка на торте" – голосование в 4:36 утра.

Изменение источников финансирования общественных вещателей было одним из предвыборных обещаний премьера Бабиша. Однако почему в коалиции решили именно сейчас приступить к принятию этого спорного закона, причём в ускоренном режиме?

Официальное объяснение – чтобы успеть одобрить инициативу до принятия госбюджета на следующий год и заложить в него соответствующее финансирование.

Однако это объяснение не выдерживает критики.

Коалиции предстоит еще проголосовать за этот законопроект в целом, а затем – еще дважды.

Возможная причина заключается в провале правящей коалиции на недавних местных и сенатских выборах. Как считается, таким образом чехи отреагировали на то, что Бабиш не выполняет свои предыдущие предвыборные обещания – и глава правительства решил оперативно исправить ситуацию.

А общественные вещатели были выбраны именно потому, что премьер возлагает на них значительную долю вины за свой недавний провал. И поэтому хочет как можно быстрее взять их под свой контроль.

Это также и ключевая причина того, почему этот вопрос стал таким важным для чехов.

Против правительственного законопроекта уже выступило немало известных чехов.

Несмотря на это, Андрей Бабиш не собирается отступать.

А значит, напряжение в Чехии будет расти.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Месть, возмутившая Чехию: как власть берет под контроль общественное вещание и удастся ли это остановить.