Хто очолить Сербію після повалення Вучича і чи зважиться нова влада на розрив з Росією

Те, що відбулося у Сербії минулими вихідними, перевершило найоптимістичніші очікування європейських політичних гравців та міжнародних аналітиків.

Александар Вучич, авторитарний політик, який безперервно керував Сербією останні 14 років та був головною опорою Росії на Балканах, раптом визнав свою поразку на виборах. Перевага переможців не лишала йому шансів.

Ближчим часом уряд Сербії має сформувати "Студентський список" – об’єднання, яке не є партією, не має власної ідеології та було створене суто під ці вибори. Але яке отримало тверду монобільшість у новому парламенті.

Про те, хто отримає посади, чи розвернуть Сербію до ЄС і чого взагалі очікувати від нової влади Сербії, розповіли представники сербської організації European Western Balkans, що є партнером "ЄвроПравди" – Александар Івкович та Никола Буразер. Їхні пояснення від першої особи – в матеріалі Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича. Далі – основні їхні тези.

Люди сприймали ці вибори як вирішальні, свого роду референдум "за" чи "проти" Вучича. І Вучич його програв.

І перезавантаження влади продовжиться: у грудні будуть також президентські вибори.

На початку наступного року буде сформований цілком новий склад керівництва Сербії: прем’єр-міністр, уряд, президент тощо.

Після сенсаційної перемоги "Студентський список" має підстави розраховувати і на посаду президента.

Студенти поки не мають кандидатів на посади президента та прем’єр-міністра.

Одним з найбільш авторитетних новообраних депутатів є консервативний науковець Радомир Саїчич, про якого зараз говорять як про потенційного кандидата в президенти від "Студентського списку".

Він – академік, професор-хімік з Белградського університету. Раніше не був широко відомим, але під час кампанії став одним з облич списку.

Хто стане прем’єр-міністром? Часто звучить прізвище Деяна Шошкича, одного з провідних учасників "списку". Він має відповідний досвід та знання, у минулому очолював Національний банк. А виходячи з його дій та публічних заяв під час кампанії, Шошкич готовий очолити уряд.

Треба підкреслити: цей вибір ще не підтверджений. Але тих, хто хотів би стати прем’єр-міністром і взяти на себе відповідальність, не так і багато.

Утім, міністрів доведеться шукати не лише серед новообраних депутатів. Шошкич вже каже, що новий уряд Сербії буде свого роду "урядом експертів", і на посади міністрів можуть бути запрошені зовнішні незалежні фахівці, які не входять до списку.

Очікуємо, що спочатку в країні буде "аполітичний уряд", а з часом політична ситуація кристалізується і, напевно, ми побачимо появу в Сербії нових політичних гравців.

"Студентський список" виступає проти політики Вучича не в усіх сферах. Наприклад, "список" обіцяє продовжувати поточну зовнішню політику Сербії, у тому числі зберігати позицію щодо війни РФ проти України.

Тож не чекайте тут жодних суттєвих змін.

Головним пріоритетом уряду буде стабілізація держави, повернення Сербії до нормального державного управління, відновлення свободи слова та боротьба з корупцією.

Але парадокс у тому, що виконання цієї програми наближатиме Сербію до ЄС.

Якщо нова влада країни просто робитиме те, що пообіцяла робити, і втілюватиме основні пріоритети – вона перетвориться на проєвропейську політичну силу.

Питання Косова є найбільш суперечливою темою. Будь-які необачні кроки тут особливо дорого коштуватимуть новій владі.

Спершу влада уникатиме питань, які розділяють, і сфокусується на пріоритетних завданнях – реформах і очищенні держави від впливу Вучича.

Більше пояснень – в матеріалі Хто прийшов до влади у Сербії. Розповідаємо про політику "студентів", які скинули Вучича.