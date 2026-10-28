Кто возглавит Сербию после свержения Вучича и решится ли новая власть на разрыв с Россией

То, что произошло в Сербии в минувшие выходные, превзошло самые оптимистичные ожидания европейских политических игроков и международных аналитиков.

Александар Вучич, авторитарный политик, который непрерывно руководил Сербией последние 14 лет и был главной опорой России на Балканах, внезапно признал своё поражение на выборах. Преимущество победителей не оставляло ему шансов.

В ближайшее время правительство Сербии должно сформировать "Студенческий список" – объединение, которое не является партией, не имеет собственной идеологии и было создано исключительно для этих выборов. Но которое получило твердое монобольшинство в новом парламенте.

О том, кто займет посты, развернут ли Сербию в сторону ЕС и чего вообще ожидать от новой власти Сербии, рассказали представители сербской организации European Western Balkans, являющейся партнером "ЕвроПравды", – Александар Ивкович и Никола Буразер. Их объяснения от первого лица – в материале Кто пришел к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", которые свергли Вучича. Далее – основные их тезисы.

Люди воспринимали эти выборы как решающие, своего рода референдум "за" или "против" Вучича. И Вучич его проиграл.

И перезагрузка власти продолжится: в декабре также состоятся президентские выборы.

В начале следующего года сформируется совершенно новый состав руководства Сербии: премьер-министр, правительство, президент и т. д.

После сенсационной победы "Студенческий список" имеет основания рассчитывать и на пост президента.

У студентов пока нет кандидатов на должности президента и премьера.

Одним из наиболее авторитетных новоизбранных депутатов является консервативный учёный Радомир Саичич, о котором сейчас говорят как о потенциальном кандидате в президенты от "Студенческого списка".

Он – академик, профессор-химик из Белградского университета. Раньше он не был широко известен, но во время кампании стал одним из лиц списка.

Кто станет премьер-министром? Часто звучит фамилия Деяна Шошкича, одного из ведущих участников "списка". У него есть соответствующий опыт и знания, в прошлом он возглавлял Национальный банк. А судя по его действиям и публичным заявлениям во время кампании, Шошкич готов возглавить правительство.

Следует подчеркнуть: этот выбор еще не подтвержден. Но тех, кто хотел бы стать премьер-министром и взять на себя ответственность, не так уж и много.

Впрочем, министров придётся искать не только среди новоизбранных депутатов. Шошкич уже заявляет, что новое правительство Сербии будет своего рода "правительством экспертов", и на должности министров могут быть приглашены внешние независимые специалисты, не входящие в список.

Ожидаем, что сначала в стране будет "аполитичное правительство", а со временем политическая ситуация кристаллизуется и, наверное, мы увидим появление в Сербии новых политических игроков.

"Студенческий список" выступает против политики Вучича не во всех сферах. Например, "список" обещает продолжать текущую внешнюю политику Сербии, в том числе сохранять позицию в отношении войны РФ против Украины.

Поэтому не ждите здесь каких-либо существенных изменений.

Главным приоритетом правительства станет стабилизация государства, возвращение Сербии к нормальному государственному управлению, восстановление свободы слова и борьба с коррупцией.

Но парадокс заключается в том, что реализация этой программы будет приближать Сербию к ЕС.

Если новая власть страны будет просто выполнять свои обещания и реализовывать основные приоритеты, она превратится в проевропейскую политическую силу.

Вопрос о Косово является наиболее спорной темой. Любые опрометчивые шаги в этом направлении обойдутся новой власти особенно дорого.

Сначала власти будут избегать вопросов, вызывающих разногласия, и сосредоточатся на приоритетных задачах – реформах и очищении государства от влияния Вучича.

Более подробно – в материале Кто пришел к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", которые свергли Вучича.