Зеленський закликав до нових, сильніших санкцій після удару РФ у Дніпрі

Президент Володимир Зеленський, коментуючи останній удар Росії по залізничному вокзалу у Дніпрі, закликав до посилення санкцій проти Москви.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що Росія завдала вже низки таких терористичних ударів по українцях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію.

"Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7", – написав президент.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни вдарили реактивним безпілотником по платформі залізничного вокзалу в Дніпрі, біля якої перебував поїзд "Дніпро – Запоріжжя". Загинули 13 людей, ще щонайменше 10 дістали поранення.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття і солідарність президенту Володимиру Зеленському та українському народу у зв’язку з атакою на залізничний вокзал у Дніпрі.