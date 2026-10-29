Зеленский призвал к введению новых, более жестких санкций после удара РФ по Днепру

Президент Владимир Зеленский, комментируя последний удар России по железнодорожному вокзалу в Днепре, призвал к ужесточению санкций против Москвы.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что Россия нанесла уже ряд таких террористических ударов по украинцам после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетического сектора вместо того, чтобы пойти на деэскалацию.

"Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война. Пришло время для новых, более жестких санкционных мер со стороны ЕС, Америки и G7", – написал президент.

Напомним, 29 октября россияне нанесли удар реактивным беспилотником по платформе железнодорожного вокзала в Днепре, возле которой находился поезд "Днепр – Запорожье". Погибли 13 человек, ещё как минимум 10 получили ранения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования и солидарность президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу в связи с атакой на железнодорожный вокзал в Днепре.