Макрон висловив співчуття українцям через удар РФ по вокзалу в Дніпрі

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття і солідарність президенту Володимиру Зеленському та українському народу у зв’язку з атакою РФ на залізничний вокзал у Дніпрі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Емманюеля Макрон в соцмережі Х.

Такі атаки підтверджують, що міжнародна спільнота повинна робити більше, щоб завершити війну Росії проти України, вважає Макрон.

"У цьому контексті ми маємо прагнути до значно більшого, ніж локальне припинення вогню, як було в Олешках. Неможливо терпіти, щоб Росія продовжувала відмовляти у всіх пропозиціях у цьому напрямку та продовжувала робити ставку на ескалацію й вражати цивільних", – написав президент Франції.

За словами Макрона, потрібно подвоїти зусилля, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни вдарили реактивним безпілотником по платформі залізничного вокзалу в Дніпрі, біля якої перебував поїзд "Дніпро – Запоріжжя". Загинули 13 людей, ще щонайменше 10 дістали поранення.

Раніше Володимир Зеленський, коментуючи удар балістичними ракетами по Києву, наголосив, що попри мирні переговори Росія не демонструє жодних змін у своїй позиції щодо припинення війни.