ЗМІ: НАТО розробляє "теорію перемоги" над РФ із використанням дронів та ШІ

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич розробляє стратегію досягнення швидкої перемоги у разі російського нападу на східний фланг Альянсу, приділяючи особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект.

Про це Bloomberg стало відомо з несекретної версії документа "Теорія перемоги", пише "Європейська правда".

Документ буде представлений Гринкевичем у Польщі 12 жовтня. За словами посадовців та дипломатів, обізнаних із цим питанням, документ покликаний роз’яснити, як Альянс буде реагувати на можливе вторгнення на територію НАТО.

За словами співрозмовників, цей документ також має на меті проілюструвати союзникам, як НАТО інтегруватиме традиційну зброю з новими можливостями, що з’явилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також закликати до збільшення інвестицій в оборону та кращої підготовки.

Стратегія акцентує на оборонному характері НАТО та на необхідності уникнення ненавмисних провокацій, водночас чітко зазначаючи потребу у колективному протистоянні гібридним загрозам.

У стратегії наголосили, що демонструючи готовність, НАТО прагне, щоб ворог дійшов висновку: перемогти неможливо.

Однак у разі нападу на НАТО Альянс буде блокувати вторгнення за допомогою поєднання сухопутних сил та інших ресурсів у рамках "Ініціативи стримування на східному фланзі НАТО" – концепції, що базується на використанні недорогих дронів, систем з мінімальним екіпажем та цілевказування на основі штучного інтелекту.

Речник Гринкевича полковник Мартін О’Доннелл відмовився обговорювати деталі плану, але наголосив, що альянс є "суто оборонним".

"Теорія перемоги Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО. З огляду на нестабільну та складну ситуацію у сфері глобальної безпеки, нам потрібно вже зараз створити умови для стримування агресії та, у разі необхідності, здобути перемогу в разі нападу", – сказав він.

Варто зауважити, що очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що бачить небезпеку насильницького конфлікту з Росією, а протистояння між країнами, за його словами, набуло "нової, небезпечної якості".

Також ЗМІ писали, що Естонія передислокує ключову бригаду з міста Тапи до Йихві, що за 50 кілометрів від російського кордону, в рамках запуску стратегії "активної оборони", готуючись до можливої агресії РФ.

А Литва спільно з Польщею розробляють план міжнародної евакуації населення, який буде застосовуватися у разі необхідності евакуювати через кордон частину мешканців Литви, Латвії та Естонії.