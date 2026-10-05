Голова німецької розвідки заявив про загрозу "насильницького конфлікту" з Росією

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що бачить небезпеку насильницького конфлікту з Росією, а протистояння між країнами, за його словами, набуло "нової, небезпечної якості".

Про це він сказав на слуханнях у Бундестазі, цитує Die Welt, пише "Європейська правда".

Очільник німецької розвідки попередив, що війна в Україні з дедалі жорстокішими російськими атаками вступає в "нову, дуже небезпечну фазу", а загроза гібридних нападів проти Німеччини залишається реальною.

Єгер заявив, що йдеться про загрозу бути втягненим у конфлікт з Росією.

"Росія помітно ескалує конфлікт в Україні та продовжує посилювати тиск на Європу та Німеччину. Конфронтація, в якій ми перебуваємо з Росією, набула нового, небезпечнішого характеру. Німеччина ризикує втягнутися у насильницький конфлікт із Росією", – наголосив керівник розвідки.

Як приклад цього загострення він навів спробу атаки на аеропорт Лейпцига, відповідальність за яку Берлін поклав на Росію.

"Жодна інша країна наразі не становить такої прямої, всеосяжної та конкретної загрози для Німеччини. Не ми шукали цього протистояння. Росія нав’язує його нам, бачачи в нас головного супротивника. Тому що ми не миримося з ревізіоністською експансіоністською політикою Росії та її агресивною війною проти України", – зазначив Єгер.

За словами посадовця, російське керівництво прагне "забезпечити на майбутнє, щоб у Берліні та інших європейських столицях не ухвалювалися політичні рішення, спрямовані проти Москви". Наслідком цього стають "все агресивніші дії російських спецслужб" проти Німеччини та інших держав.

"Росія веде проти нас тіньову війну. Цю неоголошену війну неможливо схарактеризувати за допомогою традиційних військових чи правових категорій. Ми не перебуваємо у стані оборони, але все одно зазнаємо нападу – саме це і є тіньова війна", – зазначив посадовець.

"Росія прагне похитнути політичну підтримку Європи щодо України. Ми маємо бути готовими до спроб залякування та подальшого втручання. Ймовірно, знову лунатимуть ядерні погрози", – додав голова BND.

Однак, за словами Єгера, на цей момент розвідувальне відомство не бачить ознак широкомасштабного нападу Росії на територію НАТО. Проте можливі "військові дії Росії в обмеженому масштабі", зокрема в країнах Балтії, уточнив очільник розвідки Німеччини.

Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".

Нагадаємо, глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує запровадити комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також – виявлення шпигунів і потенційних терористів.

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