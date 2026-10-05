СМИ: НАТО разрабатывает "теорию победы" над РФ с использованием дронов и ИИ

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг Альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как дроны и искусственный интеллект.

Об этом Bloomberg стало известно из несекретной версии документа "Теория победы", пишет "Европейская правда".

Документ будет представлен Гринкевичем в Польше 12 октября. По словам чиновников и дипломатов, знакомых с этим вопросом, документ призван разъяснить, как Альянс будет реагировать на возможное вторжение на территорию НАТО.

По словам собеседников, этот документ также призван продемонстрировать союзникам, как НАТО будет интегрировать традиционное вооружение с новыми возможностями, появившимися после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, а также призвать к увеличению инвестиций в оборону и улучшению подготовки.

Стратегия делает акцент на оборонном характере НАТО и на необходимости избегать непреднамеренных провокаций, при этом четко указывая на необходимость коллективного противостояния гибридным угрозам.

В стратегии подчеркнули, что, демонстрируя готовность, НАТО стремится к тому, чтобы враг пришел к выводу: победить невозможно.

Однако в случае нападения на НАТО Альянс будет блокировать вторжение с помощью сочетания сухопутных сил и других ресурсов в рамках "Инициативы сдерживания на восточном фланге НАТО" – концепции, основанной на использовании недорогих дронов, систем с минимальным экипажем и целеуказания на основе искусственного интеллекта.

Пресс-секретарь Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл отказался обсуждать детали плана, но подчеркнул, что альянс является "исключительно оборонительным".

"Теория победы Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО. Учитывая нестабильную и сложную ситуацию в сфере глобальной безопасности, нам нужно уже сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, в случае необходимости, одержать победу в случае нападения", – сказал он.

Стоит отметить, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что видит опасность вооруженного конфликта с Россией, а противостояние между странами, по его словам, приобрело "новое, опасное качество".

Также СМИ писали, что Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапы в Йихви, что в 50 километрах от российской границы, в рамках запуска стратегии "активной обороны", готовясь к возможной агрессии РФ.

А Литва совместно с Польшей разрабатывают план международной эвакуации населения, который будет применяться в случае необходимости эвакуации через границу части жителей Литвы, Латвии и Эстонии.