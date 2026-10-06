Українець Микола Гнатовський став головою секції ЄСПЛ

Суддя Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), українець Микола Гнатовський обраний головою секції (Section President) інституції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт суду.

Разом з Гнатовським, ще одним головою секції став бельгієць Фредерік Кренс. Вони приступлять до виконання своїх обов’язків 1 листопада 2026 року.

Микола Гнатовський – український юрист-міжнародник з авторитетом у Європі, особливо у питанні дотримання прав людини. Тривалий час співпрацював з Радою Європи, тричі був обраний головою європейського комітету з питань запобігання катуванням.

З початком повномасштабної війни РФ проти України Гнатовський, використовуючи свій вплив, почав просувати створення спецтрибуналу для покарання Путіна та його соратників за злочин агресії, але був змушений відійти від цього напрямку після того, як обійняв посаду судді Європейського суду з прав людини від України.

Від червня 2022 року саме він бере участь у розгляді скарг, які подає Україна проти РФ, а також тих, що подані проти України.

Більше про нього читайте в інтерв’ю "Європейської правди": "Довоєнної України вже не буде, але є виклик, як лишитися демократією". Інтерв'ю судді ЄСПЛ