Украинец Николай Гнатовский стал председателем секции ЕСПЧ
Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), украинец Николай Гнатовский, избран председателем секции (Section President) этого органа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт суда.
Наряду с Гнатовским председателем секции стал бельгиец Фредерик Кренс. Они приступят к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2026 года.
Николай Гнатовский – украинский юрист-международник, пользующийся авторитетом в Европе, особенно в вопросах соблюдения прав человека. Долгое время сотрудничал с Советом Европы, трижды избирался председателем Европейского комитета по предупреждению пыток.
С началом полномасштабной войны РФ против Украины Гнатовский, используя своё влияние, начал продвигать создание спецтрибунала для наказания Путина и его соратников за преступление агрессии, но был вынужден отойти от этого направления после того, как занял должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины.
С июня 2022 года именно он участвует в рассмотрении жалоб, которые подает Украина против РФ, а также тех, что поданы против Украины.
Подробнее о нем читайте в интервью "Европейской правды": "Довоенной Украины уже не будет, но стоит задача – как остаться демократией". Интервью судьи ЕСПЧ