Які особливі умови членства в ЄС пропонують Україні і чи не стане це проблемою

6 жовтня Європейська комісія вперше визнала, що Євросоюз має "простір для розширення", і офіційно оголосила своє бачення процесу розширення.

У Єврокомісії пропонують не змінювати правил, а використати лазівки, які вже є у праві Євросоюзу. У тому числі – через механізм "поступової інтеграції".

А ще єврокомісарка з розширення Марта Кос заявляє, що нові члени матимуть ті самі права, що і старі – але деталі її пропозиції пропонують протилежне. Найбільші обмеження пропонують накласти на Україну, яка має отримати урізані права у ключовій сфері – агросекторі.

Наразі пропозиція Єврокомісії не містить фінальних параметрів і лишає рішення на розсуд держав-членів. Попереду непроста дискусія.

Про деталі пропозиції і те, яких елементів можуть стосуватися обмеження для нових членів та де їхня межа, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України. Далі – стислий її виклад.

Ідея про те, що Європейський Союз має змінити правила вступу нових членів, обговорюється як мінімум із 2023 року, і у Брюсселі визнають, що ці дискусії почалися через та задля України.

Документ, представлений у вівторок, 6 жовтня, містить окремі елементи, які стосуються лише нашої держави (про це буде йтися далі, і це дійсно важлива для нас новація). Але абсолютна більшість норм стосується розширення загалом.

Одна з головних пропозицій – це перехід ЄС до активного використання так званих "Passerelle clauses".

Passerelle – французький термін, що дослівно перекладається як "маленький міст". Це – передбачений базовими договорами Євросоюзу механізм, що дозволяє відійти від стандартних правил затвердження рішень у ЄС.

Passerelle – це передбачений Лісабонським договором механізм відмови ЄС від застосування окремих правил. У тому числі він дозволяє відмовитися від одностайності в окремих сферах.

Досі у ЄС ніколи не намагалися застосувати Passerelle, бо вважали цю процедуру нереальною.

Єврокомісія стверджує, що час настав.

Друга ідея, яка має широку підтримку в Євросоюзі – це поступова інтеграція до ЄС кандидатів, які ще не виконали всі вимоги вступу, але показують прогрес у здійсненні реформ.

Євросоюз може запустити процес інтеграції Чорногорію, Албанію, Україну та Молдову до єдиного внутрішнього ринку. Крім того, можуть передбачити поступове їх включення до процесу ухвалення рішень у ЄС.

А ще Єврокомісія пропонує передбачити особливі права для нових членів. Утім, на обмежений період.

Пропонується швидкий механізм покарання новачків.

Цю норму, що активується у разі порушення правил ЄС, Єврокомісія пропонує назвати "секторальним запобіжником". Вона діятиме, якщо новий член порушить правила Євросоюзу протягом 15 років після вступу.

І навіть розглядають можливість обмеження права голосу за відсутності порушень.

Та є ще одне обмеження, яке стосується виключно України – щодо інтеграції її аграрної сфери.

У Києві цю пропозицію зустріли скептично, але позиція ЄС достатньо сильна. І офіційні, і неформальні (політичні) підстави цієї ідеї не позбавлені ґрунту. Хоча, є думка, що це – шлях порятунку вступного процесу України загалом, бо в іншому випадку кластер 5 можуть заблокувати Польща та Франція.

Варто ще раз наголосити: оприлюднений у вівторок документ не є остаточним рішенням. Це лише ідеї Єврокомісії, та ще й сформульовані навмисно розмито. Юридичні рішення мають ухвалювати уряди ЄС.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України.