Какие особые условия членства в ЕС предлагают Украине и не станет ли это проблемой

6 октября Европейская комиссия впервые признала, что у Евросоюза есть "пространство для расширения", и официально озвучила свое видение процесса расширения.

В Еврокомиссии предлагают не менять правила, а использовать лазейки, которые уже есть в законодательстве Евросоюза. В том числе – через механизм "постепенной интеграции".

Кроме того, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляет, что новые члены будут иметь те же права, что и старые, – но детали ее предложения свидетельствуют об обратном. Наибольшие ограничения предлагается наложить на Украину, которая должна получить урезанные права в ключевой сфере – агросекторе.

На данный момент предложение Еврокомиссии не содержит окончательных параметров и оставляет решение на усмотрение государств-членов. Впереди – непростая дискуссия.

О деталях предложения и о том, на какие элементы могут распространяться ограничения для новых членов и где проходит их граница, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Идея о том, что Европейский Союз должен изменить правила вступления новых членов, обсуждается как минимум с 2023 года, и в Брюсселе признают, что эти дискуссии начались из-за Украины и ради нее.

Документ, представленный во вторник, 6 октября, содержит отдельные элементы, касающиеся исключительно нашей страны (об этом пойдет речь далее, и это действительно важное для нас нововведение). Но абсолютное большинство норм касается расширения в целом.

Одно из главных предложений – это переход ЕС к активному использованию так называемых "Passerelle clauses".

Passerelle – французский термин, который дословно переводится как "маленький мост". Это – предусмотренный базовыми договорами Евросоюза механизм, позволяющий отойти от стандартных правил утверждения решений в ЕС.

Passerelle – это предусмотренный Лиссабонским договором механизм отказа ЕС от применения отдельных правил. В том числе он позволяет отказаться от требования единогласия в отдельных сферах.

До сих пор в ЕС никогда не пытались применить Passerelle, поскольку считали эту процедуру нереальной.

Еврокомиссия утверждает, что время пришло.

Вторая идея – это постепенная интеграция в ЕС кандидатов, которые еще не выполнили все требования вступления, но демонстрируют прогресс в проведении реформ.

Евросоюз может запустить процесс интеграции Черногории, Албании, Украины и Молдовы в единый внутренний рынок. Кроме того, могут предусмотреть постепенное их вовлечение в процесс принятия решений в ЕС.

А еще Еврокомиссия предлагает предусмотреть особые права для новых членов. Правда, на ограниченный период.

Также предлагают механизм быстрого наказания новичков.

Эту норму, которая активируется в случае нарушения правил ЕС, Еврокомиссия предлагает назвать "секторальным предохранителем". Она будет действовать, если новый член нарушит правила ЕС в течение 15 лет после вступления.

И даже рассматривают ограничение права голоса при отсутствии нарушений.

Но есть ещё одно ограничение, касающееся исключительно Украины, – в отношении интеграции её аграрного сектора.

В Киеве это предложение встретили скептически, но позиция ЕС достаточно сильна. И официальные, и неформальные (политические) основания этой идеи не лишены почвы. Хотя, существует мнение, что это – путь спасения всего процесса вступления Украины, поскольку в противном случае кластер 5 могут заблокировать Польша и Франция.

Стоит еще раз подчеркнуть: обнародованный во вторник документ не является окончательным решением. Это лишь идеи Еврокомиссии, да и сформулированные намеренно расплывчато. Юридические решения должны принимать правительства стран ЕС.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины.