Польща завершила слідство щодо вторгнення дронів РФ: в частині були польські SIM-карти

Розслідування щодо масового вторгнення російських дронів на територію Польщі у вересні минулого року було припинено через неможливість встановлення винних.

Про це повідомила Окружна прокуратура в Любліні, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Військова прокуратура протягом багатьох місяців проводила розслідування, намагаючись встановити, хто особисто несе відповідальність за напад.

На жаль, як повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні, прокурор Марчин Козак, розслідування було припинено через неможливість встановлення винуватця. Більшість матеріалів справи, зокрема обґрунтування рішення, охоплені грифом "таємно".

"Слідство було припинено, оскільки не вдалося виявити винуватця злочину, що полягав у порушенні польського повітряного простору та, таким чином, створенні загрози для загальної безпеки", – зазначив прокурор Козак.

У ході розслідування також вивчалася реакція польської армії на атаку дрона. Прокуратура однозначно визнала, що військові відреагували правильно та відповідно до чинних процедур. Солдати мали право застосувати бойові засоби та збити ворожі об’єкти. У цьому питанні розслідування також було припинено – жодних порушень виявлено не було.

Одним із найдивовижніших висновків слідчих стала наявність польських SIM-карток у частині збитих дронів. Слідчі не розкривають, чи були це вкрадені картки, чи придбані незаконно – ця інформація залишається таємницею.

Нагадаємо, внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня 2025 року залетіло загалом близько двох десятків дпронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

З 13 вересня у Польщі розгорнули нову місію НАТО "Східний вартовий" у відповідь на цей інцидент.

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