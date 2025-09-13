У Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої НАТО місії на східному фланзі
Генеральний штаб Війська Польського повідомив про фактичний початок місії "Східний вартовий" (Eastern Sentry), про яку оголосили напередодні, показавши кадри приземлення французького транспортного літака А-400 з озброєнням для винищувачів Rafale, які вже знаходяться в Польщі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Генеральний штаб польської армії оголосив про початок операції "Східний вартовий", оприлюднивши спеціальні кадри приземлення французького транспортного літака А400 в Мінську Мазовецькому. Він доставив озброєння для винищувачів Rafale, які, судячи з усього, вже знаходяться в Польщі.
Operacja EASTERN SENTRY rozpoczęta❗️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/mLhb2lsKLT– Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 12, 2025
Як повідомлялося раніше, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте і глава сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич оголосили про посилення східного флангу, оголосивши про запуск місії "Східний вартовий".
Ключовим моментом є абсолютно нова оборонна структура, повідомили військові. Рютте оголосив, що для цього будуть задіяні сили союзників, включаючи Данію, Францію, Британію, Німеччину та інші.
"Ми знаємо, що героїчна оборона України пов'язана з майбутнім Європи. Саме тому ми посилюємо нашу обороноздатність. В єдності сила, а в готовності – перемога", – заявив віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш після конференції глави НАТО.
Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що у НАТО є можливість ефективної відповіді на російську дронову атаку у тому вигляді, який не означатиме участі Альянсу у війні.
