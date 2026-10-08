Польша завершила расследование вторжения дронов РФ: в них были польские SIM-карты

Расследование массового вторжения российских дронов на территорию Польши в сентябре прошлого года было прекращено из-за невозможности установить виновных.

Об этом сообщила Окружная прокуратура в Люблине, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Военная прокуратура в течение многих месяцев вела расследование, пытаясь установить, кто лично несет ответственность за нападение.

К сожалению, как сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине, прокурор Марчин Козак, расследование было прекращено из-за невозможности установить виновного. Большинство материалов дела, в частности обоснование решения, засекречены грифом "секретно".

"Расследование было прекращено, поскольку не удалось выявить виновного в преступлении, заключавшемся в нарушении польского воздушного пространства и, таким образом, создании угрозы для общей безопасности", – отметил прокурор Козак.

В ходе расследования также изучалась реакция польской армии на атаку дрона. Прокуратура однозначно признала, что военные отреагировали правильно и в соответствии с действующими процедурами. Солдаты имели право применить боевые средства и сбить вражеские объекты. По этому вопросу расследование также было прекращено – никаких нарушений выявлено не было.

Одним из самых удивительных выводов следователей стало наличие польских SIM-карт в части сбитых дронов. Следователи не раскрывают, были ли это украденные карты или приобретенные незаконно – эта информация остается тайной.

Напомним, в результате первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу 10 сентября 2025 года залетело в общей сложности около двух десятков дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

С 13 сентября в Польше развернули новую миссию НАТО "Восточный страж" в ответ на этот инцидент.

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