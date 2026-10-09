ЗМІ: у Чорногорії затримали засновника Z-каналу "Рибарь"

У п'ятницю вранці в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі "Рибарь" Михаїла Звінчука разом із кількома його спільниками.

Про це стало відомо виданню Vijesti від представників силових структур Чорногорії, передає "Європейська правда".

Операція проводилась в місті Рісан.

Серед затриманих також дружина пропагандиста та його співпрацівниця Валерія Звінчук, а також ще троє осіб.

Згідно з тією ж інформацією, поліція Чорногорії у співпраці та координації з Агентством національної безпеки (ANB) проводить операцію, спрямовану на придушення гібридних дій цієї мережі, яку британські та американські органи влади пов’язують із поширенням кремлівської пропаганди та операціями іноземного інформаційного впливу.

Британський уряд визначив Звінчука як співвласника та генерального директора компанії "Рибарь", заявивши, що ця мережа частково координується Адміністрацією президента Росії, отримує фінансування від державної корпорації "Ростех" та співпрацює з представниками російських спецслужб. Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виборчого процесу в США.

Держдепартамент у рамках своєї програми "Нагорода за справедливість" пропонує до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особу або місцеперебування іноземних суб’єктів, причетних до втручання у вибори в США, зокрема й імовірних спільників "Рибарь", або запобігти такій діяльності.