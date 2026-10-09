СМИ: в Черногории задержали основателя Z-канала "Рыбарь"

В пятницу утром в Черногории был задержан руководитель российской пропагандистской информационной сети "Рыбарь" Михаил Звинчук вместе с несколькими его сообщниками.

Об этом изданию Vijesti сообщили представители силовых структур Черногории, передает "Европейская правда".

Операция проводилась в городе Рисан.

Среди задержанных также жена пропагандиста и его сотрудница Валерия Звинчук и еще три человека.

Согласно той же информации, полиция Черногории в сотрудничестве и координации с Агентством национальной безопасности (ANB) проводит операцию, направленную на пресечение гибридных действий этой сети, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды и операциями иностранного информационного влияния.

Британское правительство определило Звинчука как совладельца и генерального директора компании "Рыбарь", заявив, что эта сеть частично координируется Администрацией президента России, получает финансирование от государственной корпорации "Ростех" и сотрудничает с представителями российских спецслужб. Звинчук находится под британскими санкциями, а Государственный департамент США внес его в список лиц, причастных к злонамеренным операциям влияния, направленным против избирательного процесса в США.

Госдепартамент в рамках своей программы "Награда за справедливость" предлагает до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение иностранных субъектов, причастных к вмешательству в выборы в США, в том числе и вероятных сообщников "Рыбаря", или предотвратить такую деятельность.