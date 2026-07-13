Британія запровадила санкції проти російських кібермереж

Велика Британія приєдналася до санкційних зусиль Європейського Союзу, які спрямовані проти осіб, відповідальних за організацію російських кібератак проти країн Європи.

Про це повідомили в британському уряді, пише "Європейська правда".

Британія запроваджує санкції проти 24 осіб та організацій, які стоять за руйнівними кібер- та гібридними операціями, зокрема проти кіберзлочинців, пов’язаних із російськими розвідувальними службами.

У санкційному списку – посадовці з вищого ешелону Головного управління Генерального штабу ЗС РФ В’ячеслав Стафєєв, Іван Сенін та Іван Касьяненко, проти яких введено санкції за їхню роль у керівництві кібер- та гібридними операціями.

Кіберпідрозділ "29155" Головного управління Генерального штабу ЗС РФ співпрацював із кіберзлочинцями, зокрема з компанією IMPULS, з метою вербування хакерів та кіберфахівців з університетів та академій по всій Росії.

Обмеження вводяться також проти осіб, що стоять за хакерською атакою Lumma Stealer, яка дозволяє кіберзлочинцям збирати конфіденційну інформацію зі зламаних пристроїв у великих масштабах. За даними уряду Британії, Росія використовувала викрадені облікові дані для проведення операцій кібершпигунства по всьому світу.

Нові санкційні заходи також спрямовані проти 10 осіб, що стоять за ТОВ "Рибарь", включаючи директорів, керівництво вищої ланки та дизайнерів контенту. Медіакомпанія фінансується російською державою та відповідає за поширення неправдивих наративів про Україну та втручання у вибори до Європейського парламенту та виборів у Молдові та Вірменії.

Крім того, Британія разом із державами-членами ЄС покладає відповідальність за атаку на енергетичну мережу Польщі на 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

"Ця безрозсудна атака зазнала невдачі, але могла призвести до того, що 500 тисяч громадян залишилися б без електроенергії в розпал зими. Це ще один приклад безвідповідальних спроб російської держави посіяти хаос по всій Європі", – додали в уряді.

13 липня в ЄС заявили, що 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) контролює низку груп, які становлять кіберзагрозу для європейських країн, зокрема угруповання TURLA. У відповідь на кіберкампанію проти держав-членів Євросоюз запровадив санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій.

Також стало відомо, що Міністерство закордонних справ Франції планує викликати російського посла в Парижі через широкомасштабну кіберкампанію, яку Росія проводить проти десяти європейських країн.