Франція виділяє 40 млн євро на ремонту саркофага ЧАЕС після удару російського дрона
Франція виділяє 40 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.
Про це в Х написав міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, передає "Європейська правда".
За його словами, Франція об’єднує зусилля разом з Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, щоб забезпечити ремонт "арки" Чорнобиля, пошкодженої російським дроном у 2025 році.
"Франція виділяє 40 мільйонів євро. Загалом ми зібрали понад 278 мільйонів євро на ці роботи завдяки зусиллям Франції під час головування у G20", – написав Аддад.
"Ця ініціатива сприяє захисту населення та збереженню ядерної безпеки нашого континенту. Наша підтримка України не ослабне. Її безпека – це й наша безпека", – додав він.
Як повідомляла "Європейська правда", Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що йому бракує 500 млн євро на аварійний ремонт саркофага на Чорнобильській атомній електростанції.
У жовтні країни G7 виділили 260 млн євро на саркофаг ЧАЕС, що становить понад половину суми, яку, на думку банку, потрібно для відновлення. Конференція в Парижі 9 листопада, яку організовувала Франція, Україна та ЄБРР, мала на меті надати імпульс для отримання додаткових коштів.