Країни G7 виділять 260 млн євро на нове укриття для ЧАЕС

Країни G7 оголосили про намір виділити 260 млн євро на відновлення захисної оболонки Чорнобильської АЕС.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль на Х, пише "Європейська правда".

Лідерство в мобілізації міжнародної підтримки, за словами Шмигаля, належить міністру економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Ролану Лескюру.

"Це важливий крок для відновлення ядерної безпеки на ЧАЕС, що була порушена внаслідок російського удару. Загальна потреба у відновленні конфайнмента оцінюється щонайменше у 500 млн євро", – написав міністр енергетики.

Українська сторона планує залучити необхідне фінансування для покриття решти потреб під час донорської конференції, яка відбудеться в Парижі під спільним головуванням України, Франції та ЄБРР.

Раніше повідомляли, що федеральне міністерство довкілля Німеччини планує надати Україні допомогу в розмірі до 50 млн євро на ремонт захисної оболонки Чорнобильської атомної електростанції.

А Європейський Союз обіцяв спрямувати 75 млн євро грантової допомоги на відновлення укриття на ЧАЕС.