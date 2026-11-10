Франция выделяет 40 млн евро на ремонт саркофага ЧАЭС после удара российского дрона

Франция выделяет 40 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.

Об этом в X написал министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад, передает "Европейская правда".

По его словам, Франция объединяет усилия с Украиной и Европейским банком реконструкции и развития, чтобы обеспечить ремонт "арки" Чернобыля, поврежденной российским дроном в 2025 году.

"Франция выделяет 40 миллионов евро. В целом мы собрали более 278 миллионов евро на эти работы благодаря усилиям Франции во время председательства в G20", – написал Аддад.

"Эта инициатива способствует защите населения и сохранению ядерной безопасности нашего континента. Наша поддержка Украины не ослабнет. Ее безопасность – это и наша безопасность", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что ему не хватает 500 млн евро на аварийный ремонт саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

В октябре страны G7 выделили 260 млн евро на саркофаг ЧАЭС, что составляет более половины суммы, которая, по мнению банка, необходима для восстановления. Конференция в Париже 9 ноября, организованная Францией, Украиной и ЕБРР, была призвана дать импульс для привлечения дополнительных средств.