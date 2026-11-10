Як демократам зберегти виборців після перемоги над Трампом і чи допоможе популізм

Результати проміжних виборів до Конгресу можуть на багато років уперед змінити американську політику та державний курс.

Але якщо демократи хочуть максимально скористатися своїми здобутками, їм потрібно діяти амбітно – навіть зухвало, вважає засновник Civic Forum, президент коаліції JOINTHEUNION.us Рід Гейлен.

Про те, як мають змінитися демократи, аби зберегти виборців на своєму боці, – в колонці Ріда Гейлена, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Без популізму не обійтися: чим демократи зможуть утримати виборців, які пішли проти Трампа. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що головним визначальним для результатів виборів чинником був гнів на президента США Дональда Трампа.

Водночас, за словами засновника Civic Forum, демократи також завдячують успіхом високій якості своїх кандидатів у більшості ключових штатів. У таких як Канзас, Пенсильванія й Техас кандидати зуміли поєднати місцеві настрої з обуренням виборців, яким вже обридла нинішня ситуація.

"Але тут демократи знову ризикують зробити хибний висновок. Коли помірковане крило партії приписує собі заслугу в переході традиційно республіканських штатів на бік демократів, воно не бере до уваги, що США й досі перебувають в епосі популізму та антиістеблішментських настроїв – особливо в економічній сфері.

Багато переможців від Демократичної партії самі називають себе популістами", – пише президент коаліції JOINTHEUNION.us.

І хоча популізм, особливо економічний, викликає в професійних політиків-демократів справжню алергію, їм доведеться це пережити, наголошує автор колонки.

"Настав час Демократичній партії відкинути інституційну обережність і розширити власні політичні амбіції. Штучний інтелект – гарна відправна точка", – вважає Рід Гейлен.

Він звертає увагу, що американські виборці насправді не люблять дата-центри. Американці, на думку автора колонки, також розуміють, що безконтрольний розвиток штучного інтелекту створює економічні, соціальні та екзистенційні ризики.

"Якщо демократи в Конгресі схиляться перед великим технологічним бізнесом, то невдовзі знову опиняться в тій самій ситуації, що й два роки тому", – припускає засновник Civic Forum.

На його думку, на рівні штатів новообрані губернатори-демократи мають від самого початку діяти рішуче, пропонуючи сміливі й нестандартні програми, спрямовані не лише на зниження цін, а й на підвищення заробітних плат. Бо насправді криза доступності життя – це криза доходів.

Гейлен вважає, що упродовж наступних 18 місяців простір для нових ідей у США – системних та економічних – буде відкритішим, ніж, імовірно, протягом наступних десятиліть.

Ейфорія Демократичної партії, після відчутного удару по Трампу, повинна вщухнути й перетворитися на тверду рішучість.

Докладніше – в колонці Ріда Гейлена Без популізму не обійтися: чим демократи зможуть утримати виборців, які пішли проти Трампа.