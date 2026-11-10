Как демократам удержать избирателей после победы над Трампом и поможет ли популизм

Результаты промежуточных выборов в Конгресс могут на долгие годы изменить американскую политику и государственный курс.

Но если демократы хотят максимально воспользоваться своими достижениями, им нужно действовать амбициозно – даже дерзко, считает основатель Civic Forum, президент коалиции JOINTHEUNION.us Рид Гейлен.

О том, как должны измениться демократы, чтобы удержать избирателей на своей стороне, – в колонке Рида Гейлена, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Без популизма не обойтись: чем демократы смогут удержать избирателей, которые пошли против Трампа. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки обращает внимание на то, что главным фактором, определившим результаты выборов, был гнев на президента США Дональда Трампа.

В то же время, по словам основателя Civic Forum, демократы также обязаны своим успехом высокому качеству своих кандидатов в большинстве ключевых штатов. В таких штатах, как Канзас, Пенсильвания и Техас, кандидаты сумели совместить местные настроения с возмущением избирателей, которым уже надоела нынешняя ситуация.

"Но здесь демократы вновь рискуют сделать ошибочный вывод. Когда умеренное крыло партии приписывает себе заслугу в переходе традиционно республиканских штатов на сторону демократов, оно не учитывает, что США до сих пор находятся в эпохе популизма и антиэстаблишментских настроений – особенно в экономической сфере.

Многие победители от Демократической партии сами называют себя популистами", – пишет президент коалиции JOINTHEUNION.us.

И хотя популизм, особенно экономический, вызывает у профессиональных политиков-демократов настоящую аллергию, им придётся это пережить, отмечает автор колонки.

"Пришло время Демократической партии отбросить институциональную осторожность и расширить собственные политические амбиции. Искусственный интеллект – хорошая отправная точка", – считает Рид Гейлен.

Он обращает внимание на то, что американские избиратели на самом деле не любят дата-центры. Американцы, по мнению автора колонки, также понимают, что бесконтрольное развитие искусственного интеллекта создает экономические, социальные и экзистенциальные риски.

"Если демократы в Конгрессе уступят крупному технологическому бизнесу, то вскоре вновь окажутся в той же ситуации, что и два года назад", – предполагает основатель Civic Forum.

По его мнению, на уровне штатов вновь избранные губернаторы-демократы должны с самого начала действовать решительно, предлагая смелые и нестандартные программы, направленные не только на снижение цен, но и на повышение заработных плат. Ведь на самом деле кризис доступности жизни – это кризис доходов.

Гейлен считает, что в течение следующих 18 месяцев пространство для новых идей в США – системных и экономических – будет более открытым, чем, вероятно, в течение следующих десятилетий.

Эйфория Демократической партии после ощутимого удара по Трампу должна утихнуть и превратиться в твердую решимость.

Подробнее – в колонке Рида Гейлена Без популизма не обойтись: чем демократы смогут удержать избирателей, которые пошли против Трампа.