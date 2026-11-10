Чому в ЄС відкладають Метановий регламент і що це може дати Україні

6 листопада Рада Європейського Союзу, на тлі нестабільності світових енергетичних ринків, погодила перенесення на рік окремих вимог щодо звітності про викиди метану, пов'язані з імпортом нафти, природного газу та вугілля до ЄС.

Цю зміну ще має погодити Європейський парламент.

Євросоюз вирішив дати імпортерам енергоносіїв більше часу для підготовки до нових вимог щодо обліку викидів метану при видобутку та транспортуванні викопного палива.

Для українських нафтогазових компаній і держави цей додатковий час має стати можливістю належно провести підготовку – а не приводом її відкладати.

Докладніше про це – в статті Олега Савицького з Razom We Stand Рік на підготовку: що зміни до Метанового регламенту ЄС означають для України і як їх використати. Далі – стислий її виклад.

Згідно з погодженими Радою ЄС змінами вимоги щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів метану для імпортерів енергоносіїв в ЄС почнуть застосовуватися з 1 січня 2028 року замість 1 січня 2027-го. На рік також пропонують перенести наступні етапи впровадження вимог щодо допустимої метанової інтенсивності видобутку та постачання викопного палива.

Проте фундаментальні положення регламенту (2024/1787) залишаються незмінними.

ЄС послідовно формує систему, за якої викиди метану в енергетичному секторі мають бути виміряними, належним чином задокументованими та підтвердженими незалежною перевіркою. Передбачені документом вимоги щодо виявлення й усунення витоків також залишаються важливою складовою цієї системи.

Отже, Євросоюз коригує темпи впровадження окремих положень, але не відмовляється від стратегічної мети – забезпечити прозорість і скорочення викидів метану по всьому ланцюгу постачання енергоносіїв.

Ба більше – європейські правила стають конкретнішими.

Паралельно з дискусіями про терміни впровадження Метанового регламенту Європейська комісія продовжує розробляти інструменти для введення в дію його положень.

Компаніям дедалі складніше буде обмежуватися загальними деклараціями про екологічну відповідальність. Натомість зростатиме значення достовірної інформації про фактичні викиди метану на рівні виробничих об'єктів.

Для України підготовка до нових правил щодо обліку та обмеження викидів метану в енергетичному секторі важлива через те, що є частиною зобов'язань України щодо наближення законодавства до права Європейського Союзу в межах переговорного процесу про вступ.

Це означає, що українським компаніям необхідно поступово переходити від переважно розрахункових підходів до системного моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів метану з використанням інструментальних вимірювань.

Водночас передбачені регламентом регулярні програми виявлення та усунення витоків (LDAR) мають стати невіддільною частиною експлуатації газовидобувної, газотранспортної та іншої нафтогазової інфраструктури.

Йдеться не просто про виконання екологічних нормативів. Виявлення витоків дозволяє скорочувати втрати товарного газу, покращувати технічний стан обладнання, підвищувати безпеку та ефективність виробничих процесів.

Звичайно, повномасштабна війна, пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежені інвестиційні ресурси створюють серйозні перешкоди для масштабної модернізації нафтогазової галузі в Україні. Але значну частину підготовчої роботи можна розпочати вже зараз.

Насамперед це інвентаризація джерел викидів, визначення відповідальних за регулярні обстеження, створення систем збору та управління даними, навчання персоналу й поступове впровадження регулярних обстежень обладнання.

Для української нафтогазової галузі додатковий рік – це обмежений ресурс часу, який необхідно ефективно використати, щоб наблизитися до європейських стандартів не лише на папері, а й у повсякденній практиці роботи енергетичного сектора.

Компанії, які вже сьогодні інвестують у якісні дані, системний моніторинг та усунення витоків, отримають переваги не лише під час адаптації до майбутніх регуляторних вимог, а й у підвищенні ефективності власної діяльності.

Докладніше – у матеріалі Олега Савицького Рік на підготовку: що зміни до Метанового регламенту ЄС означають для України і як їх використати.