Почему в ЕС откладывают Метановый регламент и что это может дать Украине

6 ноября Совет Европейского Союза, на фоне нестабильности мировых энергетических рынков, одобрил перенос на год отдельных требований по отчетности о выбросах метана, связанных с импортом нефти, природного газа и угля в ЕС.

Это изменение ещё должно быть одобрено Европейским парламентом.

Евросоюз решил дать импортерам энергоносителей больше времени для подготовки к новым требованиям по учету выбросов метана при добыче и транспортировке ископаемого топлива.

Для украинских нефтегазовых компаний и государства это дополнительное время должно стать возможностью должным образом провести подготовку – а не поводом откладывать её.

Подробнее об этом – в статье Олега Савицкого из Razom We Stand Год на подготовку: что изменения Метанового регламента ЕС означают для Украины и как их использовать. Далее – краткое изложение статьи.

Согласно согласованным Советом ЕС изменениям, требования по мониторингу, отчетности и верификации выбросов метана для импортеров энергоносителей в ЕС начнут применяться с 1 января 2028 года вместо 1 января 2027-го. На год также предлагается перенести следующие этапы внедрения требований относительно допустимой метановой интенсивности добычи и поставок ископаемого топлива.

Тем не менее, основные положения регламента (2024/1787) остаются неизменными.

ЕС последовательно формирует систему, в рамках которой выбросы метана в энергетическом секторе должны быть измерены, надлежащим образом задокументированы и подтверждены независимой проверкой. Предусмотренные документом требования по выявлению и устранению утечек также остаются важной составляющей этой системы.

Таким образом, Евросоюз корректирует темпы внедрения отдельных положений, но не отказывается от стратегической цели – обеспечить прозрачность и сокращение выбросов метана по всей цепочке поставок энергоносителей.

Более того – европейские правила становятся более конкретными.

Параллельно с дискуссиями о сроках внедрения Метанового регламента Европейская комиссия продолжает разрабатывать инструменты для введения в действие его положений.

Компаниям будет все сложнее ограничиваться общими декларациями об экологической ответственности. Зато будет расти значение достоверной информации о фактических выбросах метана.

Для Украины подготовка к новым правилам учета и ограничения выбросов метана в энергетическом секторе важна тем, что является частью обязательств Украины по приведению законодательства в соответствие с правом Европейского Союза в рамках переговорного процесса о вступлении.

Это означает, что украинским компаниям необходимо постепенно переходить от преимущественно расчетных подходов к системному мониторингу, отчетности и верификации (МЗВ) выбросов метана.

В то же время предусмотренные регламентом регулярные программы выявления и устранения утечек (LDAR) должны стать неотъемлемой частью эксплуатации газодобывающей, газотранспортной и другой нефтегазовой инфраструктуры.

Речь идет не просто о выполнении экологических нормативов. Выявление утечек позволяет сокращать потери товарного газа, улучшать техническое состояние оборудования, повышать безопасность и эффективность производственных процессов.

Конечно, полномасштабная война, повреждения энергетической инфраструктуры и ограниченные инвестиционные ресурсы создают серьезные препятствия для масштабной модернизации нефтегазовой отрасли в Украине. Но значительную часть подготовительной работы можно начать уже сейчас.

Прежде всего, это инвентаризация источников выбросов, определение лиц, ответственных за регулярные обследования, создание систем сбора и управления данными, обучение персонала и постепенное внедрение регулярных обследований оборудования.

Для украинской нефтегазовой отрасли дополнительный год – это ограниченный ресурс времени, который необходимо эффективно использовать, чтобы приблизиться к европейским стандартам не только на бумаге, но и в повседневной практике работы энергетического сектора.

Компании, которые уже сегодня инвестируют в качественные данные, системный мониторинг и устранение утечек, получат преимущества не только при адаптации к будущим регуляторным требованиям, но и в повышении эффективности собственной деятельности.

Подробнее – в материале Олега Савицкого Год на подготовку: что изменения Метанового регламента ЕС означают для Украины и как их использовать.