Чому новий глава апарату адміністрації Трампа несе Україні небезпеку і звідки він взявся

Минулого тижня стало відомо про перше звільнення з адміністрації президента США після масштабної поразки його партії на виборах.

Цього разу Білий дім покинула не абихто, а Сьюзі Вайлз – одна з найвпливовіших осіб в адміністрації, незмінна радниця Дональда Трампа протягом його другого терміну.

А оголошена заміна керівниці апарату Білого дому на її заступника Стівена Міллера – це чіткий сигнал і демократам, і американському народу про те, що Трамп не лише не вважає свій курс помилковим, а готовий посилювати його попри очікуваний опір у Конгресі.

Призначення Міллера – погана новина і для Києва.

Про нового керівника апарату американського президента та про те, що принесе ця зміна на тлі проміжних виборів, – в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Єрмак Дональда Трампа. Як Стівен Міллер очолив офіс президента США та що він думає про Україну. Далі – стислий її виклад.

69-річна Сьюзі Вайлз донедавна вважалася другою за впливовістю людиною у Білому домі (після самого Трампа) та була фактично недоторканною завдяки довірі президента.

До певної міри її можна назвати аналогом Андрія Єрмака на чолі Офісу президента України.

На посаді глави апарату американського президента вона зарекомендувала себе запобіжником, стримувачем хаотичності 47-го президента США.

Раптове звільнення Вайлз лише за кілька днів після вражаючої поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу сигналізує про те, що Трамп поклав на неї провину за невтішні результати.

Новим очільником апарату Білого дому став колишній заступник Вайлз та радник президента з внутрішньої безпеки Стівен Міллер. Його називають архітектором ключових рішень адміністрації у найвпливовіших сферах – боротьбі з міграцією, внутрішній безпеці та зовнішній політиці.

Якщо повернутися до аналогії з Єрмаком, то Міллер – чіткий аналог. Без поправки на мудрість Вайлз.

Чи були успішними його поради президенту Трампу? Украй спірно.

За логікою, провал республіканців на конгресових виборах, скоріше, мав коштувати посади Міллеру. Адже перелік сфер відповідальності Міллера у Білому домі майже повністю збігається з тими, де кроки адміністрації спричинили катастрофічне падіння рейтингів Трампа і відштовхнули виборців від кандидатів з його партії.

Міллер є прихильником жорсткої лінії проти Ірану. Навіть попри те, що саме ця війна, імовірно, коштувала Трампу втрати контролю у Сенаті після проміжних виборів.

Він також підтримує тарифні війни Трампа, оголошені проти всього світу.

А під час кризи довкола Гренландії на початку цього року Міллер публічно заявляв, що арктичний острів має належати Штатам.

Міллер був підбурювачем ударів по суднах у Карибському морі та Тихому океані в рамках операції проти обігу наркотиків з Латинської Америки.

Стів Міллер висловлювався і щодо України – і ці заяви не є приємними.

Наприклад, у 2023 році у соцмережах він розкритикував виділення адміністрацією Джо Байдена значних коштів на підтримку України, а також назвав російське повномасштабне вторгнення в Україну "проксі-війною США проти Росії", яка нібито стосується питання розширення НАТО.

І хоча наразі неясно, наскільки значним буде вплив Міллера на зовнішню політику (адже тут він конкуруватиме з держсекретарем та радником з нацбезпеки Марко Рубіо), попередній досвід дозволяє очікувати, що цей вплив буде значним.

Тим часом Міллер готує ґрунт для того, щоб адміністрація Трампа просувала свій порядок денний всупереч позиції Конгресу, який, очевидно, відхилятиме трампівські ініціативи.

Тож попереду – юридична і правова війна з Конгресом США.

У Демократичній партії вже висловили занепокоєння через призначення Міллера – але також готуються до боротьби. У Палаті представників радять Міллеру шукати адвоката, оскільки готуються розслідувати його діяльність.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук Єрмак Дональда Трампа. Як Стівен Міллер очолив офіс президента США та що він думає про Україну.