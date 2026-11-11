Почему новый глава аппарата администрации Трампа представляет опасность для Украины

На прошлой неделе стало известно о первом увольнении из администрации президента США после масштабного поражения его партии на выборах.

На этот раз Белый дом покинула не кто-нибудь, а Сьюзи Уайлз – одна из самых влиятельных фигур в администрации, неизменная советница Дональда Трампа на протяжении всего его второго срока.

А объявленная замена главы аппарата Белого дома на ее заместителя Стивена Миллера – это четкий сигнал как демократам, так и американскому народу о том, что Трамп не только не считает свой курс ошибочным, но и готов усиливать его, несмотря на ожидаемое сопротивление в Конгрессе.

Назначение Миллера – плохая новость и для Киева.

О новом главе аппарате американского президента и том, что принесет эта смена на фоне промежуточных выборов, – в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Ермак Дональда Трампа. Как Стивен Миллер возглавил офис президента США и что он думает об Украине. Далее – краткое изложение статьи.

69-летняя Сьюзи Уайлз до недавнего времени считалась вторым по влиятельности человеком в Белом доме (после самого Трампа) и была фактически неприкосновенна благодаря доверию президента.

В некоторой степени её можно назвать аналогом Андрея Ермака во главе Офиса президента Украины.

На посту главы аппарата американского президента она зарекомендовала себя как сдерживающий фактор, удерживающий хаотичность 47-го президента США.

Внезапное увольнение Вайлз всего через несколько дней после сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс сигнализирует о том, что Трамп возложил на неё вину за неутешительные результаты.

Новым главой аппарата Белого дома стал бывший заместитель Вайлз и советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер. Его называют архитектором ключевых решений администрации в борьбе с миграцией, внутренней безопасности и внешней политике.

Если вернуться к аналогии с Ермаком, то Миллер – точный аналог. Без поправки на мудрость Вайлз.

Были ли его советы президенту Трампу успешными? Это крайне спорно.

По логике вещей, провал республиканцев на выборах в Конгресс, скорее всего, должен был стоить Миллеру должности. Ведь перечень сфер ответственности Миллера в Белом доме почти полностью совпадает с теми, где действия администрации привели к катастрофическому падению рейтингов Трампа и оттолкнули избирателей от кандидатов из его партии.

Миллер является сторонником жесткой линии в отношении Ирана. Даже несмотря на то, что именно эта война, вероятно, стоила Трампу потери контроля в Сенате после промежуточных выборов.

Он также поддерживает тарифные войны Трампа против всего мира.

А во время кризиса вокруг Гренландии в начале этого года Миллер публично заявлял, что арктический остров должен принадлежать США.

Миллер был инициатором ударов по судам в Карибском море и Тихом океане в рамках операции по борьбе с оборотом наркотиков из Латинской Америки.

Стив Миллер высказывался и по поводу Украины – и эти заявления не вызывают одобрения.

Например, в 2023 году в соцсетях он раскритиковал выделение администрацией Джо Байдена значительных средств на поддержку Украины, а также назвал полномасштабное вторжение России в Украину "прокси-войной США против России", которая якобы касается вопроса расширения НАТО.

И хотя пока неясно, насколько значительным будет влияние Миллера на внешнюю политику (ведь здесь он будет конкурировать с госсекретарем и советником по национальной безопасности Марко Рубио), предыдущий опыт позволяет ожидать, что это влияние будет значительным.

Тем временем Миллер готовит почву для того, чтобы администрация Трампа продвигала свою повестку дня вопреки позиции Конгресса, который, очевидно, будет отклонять инициативы Трампа.

Поэтому впереди – юридическая и правовая война с Конгрессом США.

Демократы уже выразили обеспокоенность в связи с назначением Миллера – но также готовятся к борьбе. В Палате представителей советуют Миллеру искать адвоката, поскольку готовятся расследовать его деятельность.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Ермак Дональда Трампа. Как Стивен Миллер возглавил офис президента США и что он думает об Украине.