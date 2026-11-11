У Литві попереджають: Росія використовує інциденти з дронами для поширення фейків

Керівник литовського Національного центру управління кризами (НЦУК) Вілмантас Віткаускас попередив, що Росія використовує інциденти з дронами, що сталися в ніч на середу, для поширення дезінформації.

Заяву посадовця наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами Віткаускаса, в соцмережах поширюються повідомлення про те, що Литва нібито дозволяє українським дронам використовувати свій повітряний простір для польотів до Росії.

"Стверджується, нібито Литва створює умови та дозволяє використовувати свій повітряний простір для польотів українських дронів. Це абсолютна брехня та неправда", – заявив Віткаускас журналістам у середу.

Він також звернув увагу на заклики, що поширюються в соціальних мережах, ігнорувати попередження, які розсилають державні установи.

"Чи робиться це навмисно, чи люди просто через необізнаність обговорюють такі речі у публічному просторі, відповісти складно, але, мабуть, хотілося б підкреслити, що всі ці попередження, усі зусилля, яких докладають державні установи й особливо наші Збройні сили, спрямовані на те, щоб захистити наших мешканців, їхнє здоров’я та життя", – сказав керівник НЦУК.

Він закликав мешканців зважати на попередження установ і дотримуватися наданих інструкцій.

Віткаускас також повідомив, що в середу скликають засідання Комісії з національної безпеки, на якому планується обговорити питання доступності укриттів, їхнього відкриття та централізації.

В Естонії, Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.

У ніч з вівторка на середу українські безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області на заході Росії. Усть-Луга – один із головних портів, які Росія використовує для транспортування своєї нафти за допомогою "тіньового флоту". Він розташований лише приблизно за 30–40 кілометрів від естонського кордону.