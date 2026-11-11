В Литве предупреждают: Россия использует инциденты с дронами для распространения фейков

Руководитель литовского Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас предупредил, что Россия использует инциденты с дронами, произошедшие в ночь на среду, для распространения дезинформации.

Заявление чиновника приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам Виткаускаса, в соцсетях распространяются сообщения о том, что Литва якобы разрешает украинским дронам использовать свое воздушное пространство для полетов в Россию.

"Утверждается, будто Литва создает условия и разрешает использовать свое воздушное пространство для полетов украинских дронов. Это абсолютная ложь и неправда", – заявил Виткаускас журналистам в среду.

Он также обратил внимание на распространяющиеся в соцсетях призывы игнорировать предупреждения, которые рассылают государственные учреждения.

"Делается ли это намеренно или люди просто из-за неосведомленности обсуждают такие вещи в публичном пространстве, ответить сложно, но, пожалуй, хотелось бы подчеркнуть, что все эти предупреждения, все усилия, которые прилагают государственные учреждения и особенно наши Вооруженные силы, направлены на то, чтобы защитить наших жителей, их здоровье и жизнь", – сказал руководитель НЦУК.

Он призвал жителей прислушиваться к предупреждениям учреждений и следовать предоставленным инструкциям.

Виткаускас также сообщил, что в среду созывается заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором планируется обсудить вопросы доступности укрытий, их открытия и централизации.

В Эстонии, Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.

В ночь со вторника на среду украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области на западе России. Усть-Луга – один из главных портов, которые Россия использует для транспортировки своей нефти с помощью "теневого флота". Он расположен всего примерно в 30–40 километрах от эстонской границы.