У країнах Балтії оголошували тривогу через загрозу в повітряному просторі

В Естонії, Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балтійські ЗМІ.

Сили оборони Естонії в ніч з вівторка на середу повідомили про можливу повітряну загрозу в повітах Тартумаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Валгамаа, Вирумаа та Пилвамаа. Трохи пізніше попередження про загрозу поширили також на Ляене-Вірумаа та Іда-Вірумаа. У повітря піднялися винищувачі НАТО.

Через три години після початкового повідомлення попередження було скасовано на всій території Естонії. Вночі Україна атакувала безпілотниками порт Усть-Луга поблизу естонського кордону, після чого там спалахнула велика пожежа.

Робота Талліннського аеропорту не була порушена, ранкові рейси до Варшави, Риги, Гельсінкі, Копенгагена та Франкфурта виконувалися згідно з розкладом.

В кількох регіонах Латвії – спочатку на сході країни, потім на півдні, а згодом на півночі – також оголошувалися попередження різного рівня про можливу загрозу в повітряному просторі: як жовтого, так і помаранчевого. О 3:30, після скасування попереджень у Смілтенському та Гулбенському краях, загроза у повітряному просторі Латвії минула. Повідомлялося, що можливо, літальний апарат залетів у повітряний простір Естонії.

Ще ввечері 10 листопада в кількох регіонах Литви було оголошено жовте попередження про можливу загрозу в повітряному просторі, однак після півночі його було скасовано.

Цетр управління кризовими ситуаціями NKVC повідомив, що з боку Білорусі було помічено неідентифікований об’єкт. У зв’язку з можливою загрозою попередження було оголошено у Вільнюському та Утенському повітах.

Через можливу загрозу в повітряному просторі робота Вільнюського аеропорту була обмежена. Після скасування попередження у Вільнюському повіті аеропорт відновив роботу.

Після півночі в Литві, у Друскінінкайському та Лаздійському районах, було оголошено червоне попередження про загрозу в повітряному просторі. Пізніше попередження про загрозу в повітряному просторі було оголошено також в Алітуському та Маріямпольському повітах, місті Каунасі та Каунаському районі, місті Паневежисі та Паневежському районі, а також у Біржайському, Пасвальському, Пренайському та Кедайняйському районах. Повідомлялося про можливе проникнення кількох безпілотників у повітряний простір Литви.

NKVC закликав мешканців негайно сховатися в безпечному місці.

У ніч з вівторка на середу українські безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області на заході Росії. Усть-Луга – один із головних портів, які Росія використовує для транспортування своєї нафти за допомогою тіньового флоту. Він розташований лише приблизно за 30–40 кілометрів від естонського кордону.

Нагадаємо, у неділю, 1 листопада, Збройні сили Латвії застосували дрон-перехоплювач після того, як невідомий безпілотник залетів у латвійський повітряний простір. Об’єкт вилетів з території країни, а армія активувала механізм самознищення перехоплювача.

Нагадаємо, 24 жовтня Національні збройні сили Латвії повідомили про виявлення на території країни уламків безпілотника, що впав.

18 жовтня у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, були знайдені уламки ймовірного дрона, який порушив повітряний простір країни. Литва стверджує, що дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.