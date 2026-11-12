За що брат Орбана опинився у в'язниці та чи загрожує кримінальна справа самому експрем’єру

Молодший брат Віктора Орбана опинився за ґратами. Звинувачення проти нього звучить вражаюче: йдеться про "торгівлю людьми" та 10 років в'язниці.

Суть справи, щоправда, є не настільки шокуючою, як формулювання звинувачення.

Слідство вважає, що Арон Орбан разом зі спільниками організував запрошення і шенгенські візи приблизно для 100 громадян В'єтнаму, які потім стали нелегалами. Допомога з фальшивими документами – це, звісно, теж недобре, хоча звинувачення у "торгівлі людьми" звучить у цій історії дещо штучно.

Та й справжня мета слідчих, схоже, інша. Вони переконані, що Орбан-молодший у цій історії торгував впливом на свого старшого брата. Та й сам Віктор Орбан не має сумніву, що ця справа спрямована проти нього.

Про деталі справи щодо брата експрем’єра Угорщини і її можливі наслідки, – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка 100 в’єтнамців проти Орбана. Як у Мадяра розслідують корупцію попередньої влади та що іде не так. Далі – стислий її виклад.

Пів року тому в Угорщині офіційно змінилася влада: 9 травня розпочав роботу новопризначений уряд Петера Мадяра. Це стало справжнім тектонічним зсувом для країни, якою з 2010 року безперервно керував Віктор Орбан. Він побудував машину держпропаганди, яка забезпечувала перемогу його партії "Фідес" навіть без фальсифікацій.

Нова влада під проводом Петера Мадяра прийшла з гаслами про злочинність дій попередників – і ці твердження мали під собою усі підстави.

Однією з передвиборчих обіцянок партії "Тиса" було створення Національного бюро із захисту та повернення активів (NVVH) – спеціального антикорупційного органу, що має розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням та виведенням публічних коштів у великих масштабах.

Партія влади виконала цю обіцянку, а першою публічно відомою справою NVVH стала справа проти молодшого брата Віктора Орбана.

Вранці 9 листопада правоохоронці оголосили про обшуки та арешт чотирьох осіб, у тому числі тих, що мають високі політичні зв’язки.

Наразі суть звинувачень (принаймні, публічно відомих) полягає у тому, що у 2024 році Арон Орбан спільно з трьома іншими угорцями організував запрошення на дводенні курси в Угорщині, в університеті міста Печ, для приблизно 100 громадян В’єтнаму. На підставі запрошень ці люди отримали угорські шенгенські візи. Більшість з них навіть не доїхали до місця "навчання" і усі без винятку лишилися в ЄС нелегалами та поїхали кудись у Західну Європу.

Арон Орбан – це, напевно, перший приклад, коли звинувачення висунули дійсно людині, близькій до експрем'єра особисто. Хоча шанси на те, що це виллється у звинувачення проти Орбана-старшого, не видаються твердими.

Головна проблема цієї надзвичайно резонансної справи у тому, що її масштаби є украй незначними, якщо порівнювати з очікуваннями від тривалого розслідування, в якому фігурує прізвище Орбана.

Можна з певністю говорити, що у багатьох виборців нової влади були суттєво вищі очікування щодо кримінального переслідування представників режиму Орбана.

Хоча за роки правління Орбана до нього накопичилося вдосталь претензій.

Єдиним топурядовцем, до якого слідство (нібито) підійшло упритул, є ексміністр закордонних справ Петер Сійярто. Улітку звучали заяви про те, що розслідується справа про хабар, але жодних деталей немає. Також в МЗС заявляли про розслідування дороговартісних перельотів міністра. Лунали й інші звинувачення.

Дістати Сійярто слідству дійсно непросто. Ще влітку він здав депутатський мандат і переїхав працювати у Китай, у компанію BYD, інтереси якої він свого часу лобіював в Угорщині (так, це тягне на ще одне кримінальне звинувачення, і про це також звучать заяви – але з таким самим результатом).

Водночас свіже опитування авторитетного соціологічного центру Median свідчить, що політика уряду Петера Мадяра, у тому числі щодо попередників, є коректною і має підтримку суспільства.

Тож, імовірно, змін не варто чекати ані щодо напрямку, ані щодо швидкості дій.

Ця робота дійсно потребує часу.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка 100 в’єтнамців проти Орбана. Як у Мадяра розслідують корупцію попередньої влади та що іде не так.