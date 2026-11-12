За что брат Орбана оказался в тюрьме и грозит ли уголовное дело самому экс-премьеру

Младший брат Виктора Орбана оказался за решеткой. Обвинение против него звучит шокирующе: речь идет о "торговле людьми" и 10 годах тюрьмы.

Суть дела, правда, не столь шокирующая, как формулировка обвинения.

Следователи убеждены, что Орбан-младший в этой истории торговал влиянием на своего старшего брата. Да и сам Виктор Орбан не сомневается, что это дело направлено против него.

О деталях дела в отношении брата экс-премьера Венгрии и его возможных последствиях – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко 100 вьетнамцев против Орбана. Как в Венгрии расследуют коррупцию прежней власти и что идет не так. Далее – краткое изложение статьи.

Полгода назад в Венгрии официально сменилась власть: 9 мая приступило к работе новое правительство Петера Мадяра. Это стало настоящим тектоническим сдвигом для страны, которой с 2010 года непрерывно руководил Виктор Орбан. Он построил машину государственной пропаганды, которая обеспечивала победу его партии "Фидес" даже без фальсификаций.

Новая власть во главе с Петером Мадяром пришла с лозунгами о преступности действий предшественников – и эти утверждения имели под собой все основания.

Одним из предвыборных обещаний партии "Тиса" было создание Национального бюро по защите и возврату активов (NVVH) – специального антикоррупционного органа, призванного расследовать преступления, связанные с отмыванием и выводом государственных средств в крупных масштабах.

Партия власти выполнила это обещание, а первым публично известным делом NVVH стало дело против младшего брата Виктора Орбана.

Утром 9 ноября правоохранители объявили об обысках и аресте четырёх человек, в том числе имеющих высокие политические связи.

На данный момент суть обвинений (по крайней мере, публично известных) заключается в том, что в 2024 году Арон Орбан совместно с тремя другими венграми организовал приглашение на двухдневные курсы в Венгрии, в университете города Печ, для примерно 100 граждан Вьетнама. На основании этих приглашений эти люди получили венгерские шенгенские визы. Большинство из них даже не доехали до места "обучения", и все без исключения остались в ЕС нелегалами и уехали куда-то в Западную Европу.

Арон Орбан – это, пожалуй, первый случай, когда обвинения были предъявлены человеку, действительно близкому к экс-премьеру лично. Хотя шансы на то, что это приведет к обвинениям против Орбана-старшего, не кажутся высокими.

Главная проблема этого чрезвычайно резонансного дела заключается в том, что его масштабы крайне незначительны по сравнению с ожиданиями от длительного расследования, в котором фигурирует фамилия Орбана.

Можно с уверенностью сказать, что у многих избирателей новой власти были значительно более высокие ожидания в отношении уголовного преследования представителей режима Орбана.

А за годы правления Орбана к нему накопилось достаточно претензий.

Единственным высокопоставленным чиновником, к которому следствие (якобы) подошло вплотную, является экс-министр иностранных дел Петер Сийярто. Летом звучали заявления о том, что расследуется дело о взятке, но никаких подробностей нет. Также в МИД заявляли о расследовании дорогостоящих перелетов министра. Звучали и другие обвинения.

Достать Сийярто следствию будет непросто. Еще летом он сдал депутатский мандат и переехал работать в Китай, в компанию BYD, интересы которой он в свое время лоббировал в Венгрии (да, это может повлечь за собой еще одно уголовное обвинение, и об этом также звучат заявления – но с тем же результатом).

В то же время свежий опрос авторитетного социологического центра Median свидетельствует, что политика правительства Петера Мадяра, в том числе в отношении предшественников, является корректной и пользуется поддержкой общества.

Поэтому, вероятно, не стоит ожидать изменений ни в направлении, ни в темпах действий.

Эта работа действительно требует времени.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко 100 вьетнамцев против Орбана. Как в Венгрии расследуют коррупцию прежней власти и что идет не так.