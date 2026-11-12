У Молдові затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

У Молдові затримали людину, яку підозрюють у збиранні інформації про діяльність органів безпеки країни, що могла діяти за вказівками російських спецслужб.

Про це пише Newsmaker з посиланням на дані Служби інформації та безпеки Молдови (SIS), передає "Європейська правда".

Зазначається, що особу затримали та помістили під варту. За даними SIS, ця людина могла співпрацювати з представниками російських спецслужб, зокрема через посередників у неконституційних структурах безпеки в невизнаному Придністров’ї.

За даними правоохоронців, затриманого могли завербувати для отримання інформації про діяльність державних інституцій, насамперед тих, що відповідають за національну безпеку.

"Ця особа, як стверджується, діяла на підставі конкретних вказівок та у координації з представниками іноземної розвідки, прагнучи отримати інформацію щодо даних, якими володіють державні інституції, про діяльність, що здійснюється на території Республіки Молдова представниками іноземних розвідувальних служб, про ступінь обізнаності влади щодо їхніх операцій, а також про будь-які заходи, вжиті національними інституціями у цьому напрямі", – зазначила SIS.

Проти затриманого порушили кримінальну справу за несанкціоноване збирання інформації. Правоохоронці продовжують розслідування з метою з’ясування всіх обставин справи та встановлення інших осіб, причетних до неї.

Писали, що Служба інформації та безпеки Молдови фіксує підготовку Росії до посилення впливу напередодні майбутніх виборів в країні.

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