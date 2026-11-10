Спецслужби Молдови заявляють про активізацію РФ перед майбутніми виборами

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови фіксує підготовку Росії до посилення впливу напередодні майбутніх виборів в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова відомства Александр Мустяце, якого цитує телеканал Moldova1.

Мустяце зазначив, що така активність уже спостерігається в Гагаузії, де мають відбутися вибори башкана та Народних зборів.

Глава СІБ підкреслив, що на Молдову знову чекають вибори.

"Нас знову чекають три виборчі роки. Ми вже зараз бачимо, наскільки інтенсивно готується та активізує свої дії Російська Федерація. У нас мають відбутися вибори в одному з регіонів Молдови, де ми вже фіксуємо дуже цікаві дії. Не будемо вдаватися в подробиці, але це відбувається прямо зараз", – заявив Мустяце.

За словами голови спецслужби, досягнутий прогрес у зміцненні національної безпеки не означає, що загрози повністю зникли. Інститути повинні й надалі запобігати ризикам спільно з європейськими партнерами.

"Ця боротьба не закінчується. Той факт, що Молдова показала дуже хороші результати у сфері безпеки та оборони, не означає, що потрібно зупинятися. Це безперервний процес", – додав він.

Мустяце також зазначив, що завдяки реформі СІБ, розпочатій у 2022 році, значно розширилася співпраця з європейськими спецслужбами. Молдова тісно співпрацює з розвідувальним центром ЄС (INTCEN) і, за словами посадовця, зі "споживача" регіональної безпеки перетворилася на її активного "генератора".

У Гагаузії 15 листопада відбудуться подвійні вибори: депутатів Народних зборів та башкана. На початку вересня віцеголова Центральної виборчої комісії Павло Постика повідомив, що на виборах башкана кандидатам вперше доведеться доводити знання державної мови.

Нагадаємо, рік тому попередню очільницю регіону від партії "Шор" Євгенію Гуцул визнали винною в участі у незаконному фінансуванні партії та засудили до 7 років позбавлення волі.

Детально на цю тему читайте у статті Що таке Гагаузія у Молдові, як Росія змогла її "окупувати" та що варто робити Україні