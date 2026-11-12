В Молдове задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Молдове задержали человека, подозреваемого в сборе информации о деятельности органов безопасности страны, который, возможно, действовал по указаниям российских спецслужб.

[ИСТОЧНИК]Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на данные Службы информации и безопасности Молдовы (SIS), передает "Европейская правда".

Отмечается, что лицо задержали и поместили под стражу. По данным SIS, этот человек мог сотрудничать с представителями российских спецслужб, в частности через посредников в неконституционных структурах безопасности в непризнанном Приднестровье.

По данным правоохранителей, задержанного могли завербовать для получения информации о деятельности государственных институтов, прежде всего тех, которые отвечают за национальную безопасность.

"Этот человек, как утверждается, действовал на основании конкретных указаний и в координации с представителями иностранной разведки, стремясь получить информацию о данных, которыми располагают государственные институты, о деятельности, осуществляемой на территории Республики Молдова представителями иностранных разведывательных служб, о степени осведомленности властей об их операциях, а также о любых мерах, принятых национальными институтами в этом направлении", – отметила SIS.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за несанкционированный сбор информации. Правоохранители продолжают расследование с целью выяснения всех обстоятельств дела и установления других лиц, причастных к нему.

Сообщалось, что Служба информации и безопасности Молдовы фиксирует подготовку России к усилению влияния в преддверии предстоящих выборов в стране.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды" Вандализм на заказ: как Кремль устраивает гибридные провокации и почему ему это удается.