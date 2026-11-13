Як війна допомогла Польщі наростити експорт в Україну і де зростання найбільше

За десять років польський експорт в Україну зріс майже вп’ятеро. Однак таке зростання зумовлене не лише підвищенням конкурентоспроможності польських компаній, а й війною Росії проти України, яка докорінно змінила потреби української економіки.

Детально про зміни в структурі польсько-української торгівлі – в статті економіста Цезарія Щепанського Експорт воєнного часу: як польський бізнес наростив продажі в Україну і йде на новий рекорд. Далі – стислий її виклад.

Паливо, автомобілі, верстати, електрообладнання, дрони, а також сири, шоколад та інші харчові продукти – Польща продає Україні найрізноманітніші товари. Для польських підприємців одним із найдинамічніших іноземних ринків є саме український.

У січні-серпні 2026 року обсяг польського експорту становив 41 млрд злотих, або ж 9,28 млрд євро.

Це на 15,4% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. І понад вдвічі перевищує темпи зростання польського експорту загалом, який зріс на 7%.

Імпорт з України за цей самий період становив близько 12,5 млрд злотих. Таким чином Польща продає сусідові втричі більше, ніж у нього купує.

Показовим прикладом того, як війна сприяє збільшенню обсягів польського експорту, є паливна галузь.

До 2022 року Україна мала власні потужності для переробки нафти. Ключову роль у цьому відігравав Кременчуцький нафтопереробний завод. У квітні 2022 року внаслідок російських атак підприємство було суттєво пошкоджене. Нові удари завдали заводу ще більших руйнувань, і, за оцінкою Центру східних досліджень, у червні 2025 року він, найімовірніше, остаточно припинив роботу.

Польща почала масово постачати в Україну нафтопродукти.

Через російську агресію також збільшився попит на легкові автівки, вантажний транспорт, електроніку та озброєння.

Попри війну, Україна залишається великим споживчим ринком, на якому працюють магазини, ресторани, домашні господарства та підприємства.

Тоді як польський експорт в Україну зростає, обсяги поставок у зворотному напрямку скорочуються.

Ще до повномасштабної війни Україна була важливим експортером сировини, сталі, металургійних продуктів і продовольчих товарів. Російське вторгнення завдало удару саме по цих секторах. Особливо постраждала важка промисловість, про що свідчить не лише скорочення торгівлі з Польщею.

Україна продає Польщі сільськогосподарську сировину, а Польща натомість експортує значні обсяги перероблених харчових продуктів.

2025 року імпорт сільськогосподарської та харчової продукції з України становив близько 1,59 млрд євро, тоді як польський експорт – 1,18 млрд євро. А отже, з’явився дефіцит на суму близько 410 млн євро.

Сьогоднішня структура польсько-української торгівлі цілком відповідає поточним потребам України. Потенційне завершення війни може докорінно змінити цю структуру.

Згідно зі спільним звітом Світового банку, Європейської комісії, ООН та українського уряду, протягом наступних 10 років на відбудову України знадобиться майже 524 млрд євро.

Найбільше коштів потребуватимуть відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, а також житлового фонду.

Для польських компаній це відкриває перспективи постачання будівельних матеріалів, верстатів, машин, електрообладнання та хімічної продукції, а також участі в розбудові логістичних систем і надання спеціалізованих послуг.

Приготування вже тривають.

Докладніше – в статті Цезарія Щепанського, яка початково вийшла на порталі "Нова Польща", Експорт воєнного часу: як польський бізнес наростив продажі в Україну і йде на новий рекорд.