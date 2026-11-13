Как война помогла Польше увеличить экспорт в Украину и где рост оказался наибольшим

За десять лет польский экспорт в Украину вырос почти в пять раз. Однако такой рост обусловлен не только повышением конкурентоспособности польских компаний, но и войной России против Украины, которая коренным образом изменила потребности украинской экономики.

Подробнее об изменениях в структуре польско-украинской торговли – в статье экономиста Цезария Щепанского Экспорт военного времени: как польский бизнес нарастил продажи в Украину и идет на новый рекорд. Далее – краткое изложение статьи.

Топливо, автомобили, станки, электрооборудование, дроны, а также сыры, шоколад и другие продукты питания – Польша продает Украине самые разнообразные товары. Для польских предпринимателей одним из самых динамичных зарубежных рынков является именно украинский.

В январе-августе 2026 года объем польского экспорта составил 41 млрд злотых, или 9,28 млрд евро.

Это на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. И более чем вдвое превышает темпы роста польского экспорта в целом, который вырос на 7%.

Импорт из Украины за тот же период составил около 12,5 млрд злотых. Таким образом, Польша продает соседу в три раза больше, чем у него покупает.

Показательным примером того, как война способствует увеличению объемов польского экспорта, является топливная отрасль.

До 2022 года Украина располагала собственными мощностями по переработке нефти. Ключевую роль в этом играл Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В апреле 2022 года в результате российских атак предприятие было существенно повреждено. Новые удары нанесли заводу ещё большие разрушения, и, по оценке Центра восточных исследований, в июне 2025 года он, скорее всего, окончательно прекратил работу.

Польша начала массовые поставки нефтепродуктов в Украину.

Из-за российской агрессии также вырос спрос на легковые автомобили, грузовой транспорт, электронику и вооружение.

Несмотря на войну, Украина остается крупным потребительским рынком, на котором работают магазины, рестораны, домашние хозяйства и предприятия.

В то время как польский экспорт в Украину растет, объемы поставок в обратном направлении сокращаются.

Еще до полномасштабной войны Украина была важным экспортером сырья, стали, металлургической продукции и продовольственных товаров. Российское вторжение нанесло удар именно по этим секторам. Особенно пострадала тяжелая промышленность, о чем свидетельствует не только сокращение торговли с Польшей.

Украина продает Польше сельскохозяйственное сырье, а Польша, в свою очередь, экспортирует значительные объемы переработанных пищевых продуктов.

В 2025 году импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины составил около 1,59 млрд евро, тогда как польский экспорт – 1,18 млрд евро. Следовательно, возник дефицит на сумму около 410 млн евро.

Сегодняшняя структура польско-украинской торговли полностью соответствует текущим потребностям Украины. Возможное завершение войны может коренным образом изменить эту структуру.

Согласно совместному отчету Всемирного банка, Европейской комиссии, ООН и украинского правительства, в течение следующих 10 лет на восстановление Украины потребуется почти 524 млрд евро.

Наибольшие средства потребуются на восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры, а также жилого фонда.

Для польских компаний это открывает перспективы поставок строительных материалов, станков, машин, электрооборудования и химической продукции, а также участия в развитии логистических систем и оказании специализированных услуг.

Подготовка уже идет полным ходом.

Подробнее – в статье Цезария Щепанского, которая первоначально вышла на портале "Новая Польша", Экспорт военного времени: как польский бизнес нарастил продажи в Украину и идет на новый рекорд.