Що стоїть за рішенням уряду Чехії погодити продаж літаків Україні і як вони допоможуть

Чехія робить крок назустріч Україні, погодивши продаж 16 літаків-перехоплювачів L-39 Skyfox.

Ці літаки вкрай важливі для протидії російським БпЛА, в тому числі реактивним.

Проте раніше позиція Праги була категоричною – уряд Андрея Бабіша відмовився як від передачі, так і від продажу літаків Києву.

Про те, чому ж тепер чеський уряд різко змінив позицію і чи можна очікувати розвороту зовнішнього курсу уряду Бабіша в бік України, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Чеські літаки для ЗСУ. Чому уряд Бабіша змінив думку та дозволив продаж L-39 Україні. Далі – стислий її виклад.

"Чотири з них (літаків L-39 Skyfox, що планується передати Україні. – Ред.) вже були підтверджені раніше, тепер ми можемо говорити про ще 12", – таку сенсаційну заяву під час свого недавнього візиту до Києва озвучив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек.

На початку року сторони активно обговорювали можливість продажу легких штурмовиків L-159, які в чеській армії зараз використовують лише як навчальні. Вони могли би стати у пригоді Україні для протидії російським дронам.

Зрештою, Андрей Бабіш оголосив про відмову продати Києву L-159 через те, що ці літаки, за словами міністра оборони Яроміра Зуни, ще потрібні чеській армії.

Тоді Київ розпочав діалог про закупівлю більш сучасного аналога L-39 Skyfox.

Ці літаки виглядають набагато якіснішою зброєю проти БпЛА. Зокрема, якщо у L-159 протидія дронам була допоміжною функцією, то L-39 Skyfox від початку проєктували як антидроновий літак. Також ця модель оснащена сучаснішим двигуном Williams FJ44 та сучаснішим радіоелектронним обладнанням.

Проте добитися дозволу уряду Бабіша на замовлення цих літаків також було нелегко.

Чому чеський уряд раптом змінив свою позицію? І чи готовий сам Андрей Бабіш до конфлікту з коаліційними партнерами?

10 та 17 жовтня у Чехії відбулися вибори і в місцеві органи самоврядування, і в Сенат. І результат цих виборів став катастрофічним для партії Андрея Бабіша ANO.

Однією з причин провалу була реакція виборців ANO на зовнішню політику уряду Бабіша. А точніше – на надто потужний вплив ультраправої та відверто антиукраїнської партії SPD Томіо Окамури на роботу уряду.

Як показує соціологія, ядерний електорат ANO налаштований геть не проросійськи й підтримує допомогу Україні – на відміну від виборців ультраправих.

Але також на парламентських виборах 2025 року за партію Бабіша голосувала й частина прибічників комуністів.

І зараз це стало чималою проблемою для Андрея Бабіша та його партії і всидіти на двох стільцях стає все складніше.

Втрата проросійського виборця може означати продовження кроків назустріч Києву, водночас з погіршенням відносин із коаліційними партнерами з SPD.

Отже, схоже, що конфлікт всередині чеської коаліції – не за горами.

Ще одна вагома причина так вважати – провали міністра оборони Яроміра Зуни, якого прем’єр Андрей Бабіш призначив за квотою ультраправих з SPD. І хоча формально ультраправі не мали впливу на це призначення – це був особистий вибір Бабіша, – проте в SPD швидко знайшли спільну мову з міністром. Експерти у сфері оборони говорять про свідоме послаблення боєздатності збройних сил Чехії. Проти міністра оборони грає й історія з відмовою продавати Україні літаки L-159.

Всередині партії ANO вже навіть з'явилася чимала група, у тому числі топпартійці, яка вважає, що принципи співпраці з SPD мають бути переглянуті.

Тож розворот курсу уряду Бабіша у питанні продажу літаків Україні може стати початком довгострокового процесу, який призведе або до виходу ультраправих з коаліції, або до істотного послаблення їхнього впливу.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Чеські літаки для ЗСУ. Чому уряд Бабіша змінив думку та дозволив продаж L-39 Україні.