Чехія може передати Україні 16 літаків для протидії дронам

Чехія може передати Україні 16 літаків-перехоплювачів L-39 Skyfox.

Як повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Idnes.cz, таку заяву під час візиту до Києва озвучив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек.

«Чотири з них (літаків, що планується передати Україні. – Ред.) вже були підтверджені раніше, тепер ми можемо говорити про ще 12, і це попереднє підтвердження того, що це можливо», – заявив Гавлічек.

Нагадаємо, Україна та Чехія раніше обговорювали можливість передачі легких штурмових літаків L-159, які планувалося використовувати для збиття БПЛА. Зокрема, про можливість такої передачі під час візиту до Києва заявив президент Чехії Петр Павел.

Однак урядова коаліція, до складу якої входять партії ANO, SPD та "Автомобілісти", відхилила цю ініціативу, аргументуючи це тим, що ці літаки потрібні чеській армії. Зокрема, проти цієї передачі виступала антиукраїнська партія SPD, до квоти якої належить посада міністра оборони. Про це "ЄвроПравда" писала у статті Битва за літаки для України.

Проблема також полягала в тому, що ці літаки вже були зняті з виробництва. Натомість виробник цих літаків, чеська компанія Aero Vodochody, запропонувала Україні новітні навчально-бойові літаки L-39 Skyfox. Ця модель оснащена більш сучасним двигуном Williams FJ44 та має нове радіоелектронне обладнання, а тому за оцінками експертів ще краще підходить для протидії безпілотникам.

Проте донедавна ситуацію гальмувала відсутність згоди уряду Чехії на такий продаж. При цьому про можливий продаж Україні літаків цього типу на офіційному рівні раніше не повідомлялося.