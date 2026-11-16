Что стоит за решением правительства Чехии одобрить продажу самолетов Украине и как они помогут

Чехия делает шаг навстречу Украине, одобрив продажу 16 самолетов-перехватчиков L-39 Skyfox.

Эти самолеты крайне важны для противодействия российским БПЛА, в том числе реактивным.

Однако ранее позиция Праги была категоричной – правительство Андрея Бабиша отказалось как от передачи, так и от продажи самолетов Киеву.

О том, почему же теперь чешское правительство резко изменило позицию и можно ли ожидать разворота внешнеполитического курса правительства Бабиша в сторону Украины, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Чешские самолеты для ВСУ. Почему правительство Бабиша поменяло мнение и разрешило продажу L-39 Украине. Далее – краткое изложение статьи.

"Четыре из них (самолетов L-39 Skyfox, которые планируется передать Украине. – Ред.) уже были подтверждены ранее, теперь мы можем говорить еще о 12", – такое сенсационное заявление во время своего недавнего визита в Киев озвучил первый вице-премьер правительства Чехии Карел Гавличек.

В начале года стороны активно обсуждали возможность продажи легких штурмовиков L-159, которые в чешской армии сейчас используются исключительно в учебных целях. Они могли бы пригодиться Украине для противодействия российским дронам.

Но премьер Андрей Бабиш объявил об отказе продать их Киеву, поскольку эти самолеты, по словам министра обороны Яромира Зуны, еще нужны армии Чехии.

Тогда Киев начал переговоры о закупке более современных L-39 Skyfox.

Эти самолеты выглядят гораздо более эффективным оружием против БПЛА. В частности, если у L-159 противодействие дронам было вспомогательной функцией, то L-39 Skyfox с самого начала проектировался как антидроновый самолет. Также эта модель оснащена более современным двигателем Williams FJ44 и более современным радиоэлектронным оборудованием.

Однако добиться разрешения правительства Бабиша на заказ этих самолетов также было нелегко.

Почему чешское правительство вдруг изменило свою позицию? И готов ли сам Андрей Бабиш к конфликту с коалиционными партнерами?

10 и 17 октября в Чехии прошли выборы как в местные органы самоуправления, так и в Сенат. И результат этих выборов оказался катастрофическим для партии Андрея Бабиша ANO.

Одной из причин провала стала реакция избирателей ANO на внешнюю политику правительства Бабиша. А точнее – на слишком сильное влияние ультраправой и откровенно антиукраинской партии SPD Томио Окамуры на работу правительства.

Как показывают социологические опросы, ядро электората ANO настроено отнюдь не пророссийски и поддерживает помощь Украине – в отличие от избирателей ультраправых.

Но также на парламентских выборах 2025 года за партию Бабиша голосовала и часть сторонников коммунистов.

И сейчас это стало немалой проблемой для Андрея Бабиша и его партии, и усидеть на двух стульях становится всё сложнее.

Потеря пророссийского электората может означать продолжение шагов навстречу Киеву, одновременно с ухудшением отношений с коалиционными партнерами из СДПГ.

Таким образом, похоже, что конфликт внутри чешской коалиции – не за горами.

Еще одна веская причина так считать – провалы министра обороны Яромира Зуны, которого премьер Андрей Бабиш назначил по квоте ультраправых из SPD. И хотя формально ультраправые не имели влияния на это назначение – это был личный выбор Бабиша, – тем не менее в SPD быстро нашли общий язык с министром. Эксперты в сфере обороны говорят о сознательном ослаблении боеспособности вооруженных сил Чехии. Против министра обороны играет и история с отказом продавать Украине самолеты L-159.

Внутри партии ANO уже даже появилась немалая группа, в том числе топ-партийцы, которая считает, что принципы сотрудничества с SPD должны быть пересмотрены.

Поэтому разворот курса правительства Бабиша в вопросе продажи самолетов Украине может стать началом долгосрочного процесса, который приведет либо к выходу ультраправых из коалиции, либо к ослаблению их влияния.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Чешские самолеты для ВСУ. Почему правительство Бабиша поменяло мнение и разрешило продажу L-39 Украине.