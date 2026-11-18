Призначенець президента США Дональда Трампа, голова Комісії образотворчих мистецтв Родні Мімс Кук-молодший наказав вивісити російський прапор на знаковій споруді у штаті Джорджія в знак пам’яті про покійного посла РФ Александра Дарчієва.

Про це звернуло увагу видання The Independent, передає "Європейська правда".

У вівторок, 17 листопада, посольство Росії у США опублікувало фото Музею "Міленіум-Гейт" – тріумфальної арки у місті Атланта, на якій повісили російський триколор.

🇷🇺 Russian flag has been put on the historical museum of Atlanta @MillenniumGate in memory of the Russian Ambassador to the U.S. Alexander #Darchiev at the initiative of President of the U.S. Commission of Fine Arts Rodney Mims Cook-Jr. Learn more 👇 Ambassador Darchiev and Rodney Mims Cook-Jr. met numerous times, paying special attention to the restoration of cultural and humanitarian ties, as well as popularization of the common pages of the history of Russia and the U.S. We are deeply grateful to our American colleague for his compassion and friendly support. https://t.co/KWuwPab8Ej – Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 17, 2026

У дипмісії заявили, що прапор встановили з ініціативи Родні Мімса Кука-молодшого на знак пам’яті про російського посла. Стверджується, що голова Комісії образотворчих мистецтв та дипломат РФ неодноразово зустрічалися, "приділяючи особливу увагу відновленню культурних та гуманітарних зв’язків, а також популяризації спільних сторінок історії Росії та США".

Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Кук-молодший цього літа провів переговори з представниками Кремля в Росії у рамках "таємної дипломатичної місії".

Нагадаємо, минулого тижня у США помер російський посол Александр Дарчієв, якому було 66 років.

Росія офіційно призначила Дарчієва послом у США в березні 2025 року. Торік у червні він вручив вірчі грамоти президенту Дональду Трампу.

Дипломат був запеклим критиком США та Заходу. Як зазначає The Independent, у грудні минулого року Дарчієв відмовився свідчити перед комітетом Сенату, який розглядав викрадення Росією українських дітей.