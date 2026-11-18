Назначенец президента США Дональда Трампа, председатель Комиссии по изобразительным искусствам Родни Мимс Кук-младший приказал вывесить российский флаг на знаковом сооружении в штате Джорджия в память о покойном после РФ Александре Дарчиеве.

На это обратило внимание издание The Independent, передает "Европейская правда".

Во вторник, 17 ноября, посольство России в США опубликовало фото музея "Миллениум-Гейт" – триумфальной арки в городе Атланта, на которой вывесили российский триколор.

🇷🇺 Russian flag has been put on the historical museum of Atlanta @MillenniumGate in memory of the Russian Ambassador to the U.S. Alexander #Darchiev at the initiative of President of the U.S. Commission of Fine Arts Rodney Mims Cook-Jr. Learn more 👇 Ambassador Darchiev and Rodney Mims Cook-Jr. met numerous times, paying special attention to the restoration of cultural and humanitarian ties, as well as popularization of the common pages of the history of Russia and the U.S. We are deeply grateful to our American colleague for his compassion and friendly support. https://t.co/KWuwPab8Ej – Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 17, 2026

В дипмиссии заявили, что флаг установили по инициативе Родни Мимса Кука-младшего в память о российском послове. Утверждается, что председатель Комиссии по изобразительным искусствам и дипломат РФ неоднократно встречались, "уделяя особое внимание восстановлению культурных и гуманитарных связей, а также популяризации общих страниц истории России и США".

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Кук-младший этим летом провёл переговоры с представителями Кремля в России в рамках "секретной дипломатической миссии".

Напомним, на прошлой неделе в США скончался российский посол Александр Дарчиев, которому было 66 лет.

Россия официально назначила Дарчиева послом в США в марте 2025 года. В июне прошлого года он вручил верительные грамоты президенту Дональду Трампу.

Дипломат был ярым критиком США и Запада. Как отмечает The Independent, в декабре прошлого года Дарчиев отказался давать показания перед комитетом Сената, который рассматривал вопрос о похищении Россией украинских детей.