У США в віці 66 років раптово помер посол Росії

У США помер російський посол Александр Дарчієв, якому було 66 років.

Про це у середу повідомило Міністерство закордонних справ Росії, пише "Європейська правда".

У повідомленні сказано, що керівництво та колектив МЗС Росії "з глибоким сумом повідомляють" про раптову смерть 11 листопада на 67-му році життя посла Російської Федерації в Сполучених Штатах Америки Александра Дарчієва.

"З життя пішов видатний дипломат, досвідчений керівник, добрий товариш і наставник. Висококласний професіонал, блискучий американіст, А.Н. Дарчієв працював на одному з найбільш відповідальних напрямків російської зовнішньої політики", – заявили в російському міністерстві.

У повідомленні відомства не вказана причина смерті Дарчієва.

Росія офіційно призначила Дарчієва послом у США в березні 2025 року. Торік у червні він вручив вірчі грамоти президенту Дональду Трампу.

Дарчієв очолював російську делегацію на переговорах зі США у Стамбулі минулого року.

До призначення послом Дарчієв очолював департамент Північної Атлантики в російському МЗС.

За свою дипломатичну кар’єру він пропрацював у диппредставництві РФ у Вашингтоні загалом 10 років. З 1997 до 2002 року він обіймав посаду радника посольства, а з 2005 до 2010 року – радника-посланника.