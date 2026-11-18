Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила журналістам, що вона "дуже впевнена" в приєднанні до кредиту в 45 млрд євро для України усіх 27 держав-членів, включаючи Болгарію, Чехію, Угорщину та Словаччину, які досі утримувалися від підтримки.

Про це пише EUObserver, повідомляє "Європейська правда".

Нове фінансування покриє приблизно дві третини дефіциту бюджету Києва на наступний рік, який, за оцінками комісії, становитиме 70 млрд євро. Воно додається до кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро, про який лідери ЄС домовилися в грудні минулого року на 2026 і 2027 роки, але який виявився недостатнім, оскільки витрати на війну продовжують зростати.

Нова схема значною мірою повторює уже наявну позику на суму 90 млрд євро. Це означає, що Єврокомісія позичатиме кошти на фінансових ринках.

Угорщина, Словаччина та Чехія не брали участі у наданні позики на суму 90 млрд євро і, разом із Болгарією, хочуть утриматися від участі й у новій позиції.

"Словаччина не братиме участі у наданні чергового кредиту Україні. Крапка. Ми вже зробили достатньо", – заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні неформального саміту лідерів у Дубліні минулого тижня.

Однак у середу, 18 листопада, Фон дер Ляєн заявила, що вона "дуже впевнена, що ми дійдемо згоди усіх 27-ми", і підтримала заклик канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до всіх держав-членів взяти участь у кредиті.

"На відміну від минулого разу, кредит тепер буде сформований у рамках довгострокового бюджету ЄС, що означає "спільний бюджет – спільна відповідальність", – зазначила фон дер Ляєн.

Розмежувавши цивільні та військові видатки в юридичному тексті з самого початку, комісія сподівається переконати чотирьох країн, які досі відмовляються.

"Немає жодних проблем із непрямим розподілом їхніх зобов’язань щодо цивільної частини", – також зазначила фон дер Ляєн.

Очікується, що лідери ЄС обговорять цю пропозицію та наступний довгостроковий бюджет на спеціальному саміті 26–27 листопада.

Нагадаємо, Європейська комісія у середу, 18 листопада, ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році, додатково до 45 млрд євро, запланованих у рамках кредиту на 90 млрд.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив лідерам держав ЄС, що Україні у 2027 році необхідно щонайменше 70 млрд євро додаткової фінансової допомоги від міжнародних партнерів. За результатами саміту Європейська рада доручила Єврокомісії підготувати пропозиції щодо покриття цих потреб.